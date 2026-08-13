В России создадут реестр педофилов и насильников





В России к 2027 году появится единый реестр осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сервис получит название «Насильник-Педофил» и станет частью информационной системы МВД.

Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на депутата Госдумы Анастасию Удальцову, база данных будет использоваться не только для сбора информации о преступниках, но и для идентификации неустановленных лиц и потерпевших, а также для хранения доказательств по уголовным делам.

Удальцова, которая ранее обращалась в правительство с инициативой создания такого реестра, подчеркнула, что речь идёт о реально работающем механизме, способном предотвратить повторные преступления и защитить детей.

Параллельно МВД готовит поправки в статью 242.1 УК РФ («Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). В статье планируется закрепить ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу таких материалов – независимо от цели их использования.