Женщины, которые готовятся стать матерями, могут увеличить размер пособия по беременности и родам, сообщили в Соцфонде России. Сделать это можно, выбрав наиболее выгодный для расчета пособия период и сообщив о своем решении работодателю.

Для трудоустроенных женщин пособие по беременности и родам рассчитывается из зарплаты за два года до начала декретного отпуска. Однако этот срок можно передвинуть, к примеру, если в этот период женщина находилась в декрете по уходу за старшим ребенком. Тогда можно взять для расчета пособия более ранний период, который предшествовал отпуску.

Для замены лет нужно подать заявление работодателю.

Фото из архива V102.RU