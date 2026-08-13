В Волгограде росгвардейцы проверили школы перед 1 сентября





Сотрудники Росгвардии по Волгоградской области приступили к проверке образовательных учреждений в преддверии нового учебного года. В ведомстве сообщили, что специалисты обследуют школы на предмет готовности к приёму учеников и соблюдения требований безопасности.

В ходе инспекций проверяются системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, средства экстренного вызова наряда охраны, а также системы оповещения и управления эвакуацией. Основное внимание уделяется антитеррористической защищённости объектов.

С педагогами и дежурными охранниками проводятся инструктажи по действиям в нештатных ситуациях. Также оценивается состояние пропускного режима, ограждений и наличие необходимой документации.

Подобные проверки и учебные тренировки проводятся на регулярной основе. Их цель — создать многоуровневую систему защиты образовательных учреждений от потенциальных угроз.

Фото: пресс-служба Росгвардии Волгоградской области