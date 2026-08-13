



В Волгоградской области стартовал отборочный этап всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в лагере «Авангард» собрались более 200 участников в возрасте 14–17 лет из 18 регионов России.

С напутственными словами к курсантам обратились председатель комитета молодёжной политики Волгоградской области Александр Воробьёв и Герой России, командир центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

Участников ждут испытания: полоса препятствий, оказание первой помощи, управление БПЛА и другие элементы начальной военной подготовки. Главные цели – отработка командной слаженности и формирование готовности защищать Отечество. По итогам отбора четыре сильнейшие команды выйдут в финал, который пройдёт в сентябре в Ямало-Ненецком автономном округе.





Отборочный этап проходит в рамках всероссийской смены «Время юных героев», где собрались более тысячи молодых людей из 55 регионов. Помимо соревнований, для них организованы занятия по тактической и огневой подготовке, тактической медицине, управлению дронами, снайпингу, а также встречи с героями СВО, артистами и спортсменами.

Волгоградская область давно зарекомендовала себя как один из ведущих центров патриотического воспитания. Здесь регулярно проходят всероссийские и окружные мероприятия: конкурс «Быть, а не казаться», «Зарница 2.0», «Семейная зарница». Инициативы активистов обсуждаются на встречах с губернатором Андреем Бочаровым. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: администрация Волгоградской области