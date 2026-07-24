



Пока одни фермеры в уборочную страду сражаются за урожай, другие ведут свои «войны» – с журналистами и простыми селянами, теми, кто поднимал колхозы и совхозы на своих плечах. После того, как ИА «Высота 102» заступилось за пайщиков из Октябрьского района, которых закидало миллионными исками руководство АО «Перегрузненское», «новые фермеры» подали в суд и на редакцию информагентства, посчитав, что их репутация сильно пострадала.

Но так ли чиста репутация организации, которую заподозрили в сомнительных операциях с землей, в результате чего владельцы паев оказались в «плену» у арендодателя, по сути, лишившись права распоряжаться законным имуществом?



Непримиримый бой

Селяне, которые сейчас вынуждены в судах отбиваться от претензий АО «Перегрузненское», которому, на свою беду, однажды доверили паи, взяли на вооружение метод «новых фермеров» и сами пошли в наступление.



Жительница Октябрьского района Волгоградской области Галина Левкина обратилась в районную прокуратуру с просьбой дать оценку законности действий при выделе земельного участка на землях сельхозназначения на территории Перегрузненского сельского поселения. Поводом стала ситуация, которая привела, по мнению женщины, к нарушению ее прав и прав других селян на распоряжение собственной землей.

В своем обращении женщина указывает на то, что при нарезке наделов в 2024 году фактическое количество выделенной селянам пашни оказалось меньше, чем было зафиксировано в документах. То есть на бумаге – одни цифры, а в реальности столько земли, сколько фигурирует в документах, у селян нет. Это привело к тому, что люди не могут оформить свои паи, чтобы расстаться с опостылевшим арендатором.



В прокуратуре Волгоградской области, куда обратилось ИА «Высота 102», подтвердили факт обращения жительницы. Проверка организована.



Как пояснила Галина Левкина информагентству, по всем правилам выдел земли должен был происходить с участием кадастрового инженера и собственника. Однако в результате произведенных манипуляций (ошибки или намеренных действий?) на бумаге земли оказалось больше, чем ее было на самом деле. В итоге жители, которые передали свои паи сельхозорганизации, не могут ее забрать, так как арендатор отказывает им в выделе земельной доли. Люди, по сути, оказались в ловушке.





Идти до конца

До своего обращения в прокуратуру Галина Левкина попыталась восстановить нарушенную, по ее мнению, справедливость в суде, но пока безуспешно.



– Октябрьский районный суд Волгоградской области на днях отказал мне в удовлетворении к АО «Перегрузненское» определить месторасположение и площадь моего земельного выдела, – пояснила собеседница. – Мне «припомнили», что я не была на собрании аж в 2017 году. А выдел по закону мне не положен, с точки зрения суда первой инстанции, по основаниям, не относящимся, как я считаю, к требованиям закона РФ. Это, кстати, при том, что я первая обратилась в суд с таким иском. У тех, кто тоже собирается судиться, ситуация будет еще хуже, так как земли в фактическом ее количестве на всех не хватит.

Решение Октябрьского районного суда селянка намерена обжаловать. Женщина готова идти до конца – то есть до полного восстановления своих конституционных прав.



– Понимаете, многие собственники хотят выйти из АО «Перегрузненское» со своими паями, но столкнулись с такой же проблемой, как и я, – землю им не отдают, не оформляют выделы, а Октябрьский районный суд становится на сторону новых фермеров – руководства АО «Перегрузненское». Но большинство пайщиков – это пожилые люди, не у всех есть силы и возможности судиться. Поэтому вся надежда и у меня, и у них – на прокуратуру. Мы предполагаем, что в процессе выделения в 2024 году земельного участка с кадастровым номером 34:21:120002:262, не соответствующего размерам долей, принадлежащим собственнику - АО «Перегрузненское», мог произойти сговор между сторонами, участвовавшими в этом деле. В итоге тружеников села, которые всю жизнь отдали малой родине, поднимали сельское хозяйство, фактически обворовали, лишив их положенной по закону земли. А также возможности распоряжаться ею так, как они хотят. В том числе и выбирать таких арендаторов, которые не будут держать их в «плену, – говорит женщина.



По словам Галины, непонятной остается и роль районных чиновников, которых, судя по всему, не тревожит тот факт, что права селян при выделении им земельных паев могли быть нарушены. Галина Левкина обращалась с вопросами по данной ситуации в администрацию Октябрьского района, однако конкретных ответов на них она так и не получила.

Напомним, это уже не первая спорная ситуация, возникшая вокруг АО «Перегрузненское». Ранее организация направила многомиллионные иски к нескольким местным жителям с требованием возместить расходы на обработку их паев после того, как люди захотели передать свою землю другим пользователям. Судебные процессы довели двух женщин до больниц. Среди тех, с кого «новые фермеры» хотели поиметь миллионы, оказались и две матери участников СВО, один из которых погиб при защите Родины. А на одну пенсионерку, на попечении которой находится сын-инвалид, руководство АО подало в полицию заявление о мошенничестве, как только она решила передать свой пай в аренду другой сельхозорганизации. Однако незадача – полиция не нашла никаких нарушений в законном желании человека распоряжаться своей землей.

Но вот вопрос – кто восстановит подорванное судебными тяжбами и проверками правоохранительных органов здоровье пожилых людей, жизнь которых арендаторы превратили в кошмар?



