Дикая история прямо сейчас разворачивается в Октябрьском районе Волгоградской области. Семерым жителям села Перегрузное, среди которых – пенсионеры, инвалиды с тяжелыми заболеваниями, пытаются отказать в их праве распоряжаться собственной землей, применяя в качестве «аргумента» многомиллионные судебные иски и обвинения в совершении преступлений.
Жизнь тружеников села, которые
отдали лучшие годы на процветание страны и сельского хозяйства, превратилась в
настоящий кошмар. Две женщины уже попали в больницу с тяжелыми приступами.
Среди преследуемых так называемыми «новыми фермерами» и районным судом оказались и две матери
бойцов СВО, одна из которых уже похоронила своего сына. Однако даже эти
обстоятельства не остановили тех, кто хочет зарабатывать на чужой земле, не
спросив разрешения у владельцев этой земли, от дальнейших судебных
преследований селян.
«Хотели по-хорошему»
Эта история началась в 2022 году. Несколько человек, чьи паи
находились в аренде у АО «Перегрузненское», перед перезаключением договоров на
дальнейшее использование их земли, обратились с просьбой к руководству
сельхозпредприятия пересмотреть арендную плату за пользование их
наделами.
– Каждый год после сбора урожая нам выдавали по две тонны
зерна и по две тонны соломы, – рассказывает один из пайщиков Василий Кравченко. – Мы по-хорошему хотели договориться с «Перегрузненским». предложили в арендную
плату включить три тонны зерна, по одной тонне сена и по одной – соломы. С
потолка ничего не взяли, посмотрели, что получают пайщики в других хозяйствах.
Другие арендаторы при заключении договоров обговаривают, кстати, и другие важные
для селян моменты. Например, помогают при вспашке огородов, предоставляют свой
транспорт, если пайщикам надо съездить в райцентр в ту же поликлинику, у нас
ведь нет общественного транспорта. Никакой подобной помощи мы от АО
«Перегрузненское» отродясь не видели. Однако наше предложение было встречено в
штыки и отклонено.
После этого, продолжает Василий Федорович, руководство
сельхозорганизации сделало вид, что ничего не происходит, и продолжило
обрабатывать паи селян, расплачиваясь с людьми ранее обговоренной арендной
платой. В то же время селяне стали искать других арендаторов, намереваясь
передать им паи на более выгодных для людей условиях.
– Мы несколько раз уведомляли АО «Перегрузненское», что
прекращаем с ними сотрудничество. Однако наши обращения игнорировались. И,
наконец, в 2025 году мы, пользуясь своим законным правом, передали свою землю в
АО «Аксайское», где согласились с предлагаемым нами размером арендной платы. Мы
заключили договоры, заверили их у нотариуса, и АО «Аксайское» официально
получило нашу землю в аренду, – продолжает собеседник.
Однако через некоторое время АО «Перегрузненское» подало
иски в суд на «непокорных» селян. «Новые фермеры» требовали от пайщиков
возмещения ущерба за обработку их паев, несмотря на то, что договоры люди с
этой организацией так и не перезаключили. А также предъявили им многомиллионные
иски за так называемую упущенную выгоду.
Иски на миллионы
Сказать, что люди были шокированы, это не сказать ничего.
Иски с миллионными требованиями получили, в частности, две сестры, Светлана
Яковлева и Галина Мацнар, которые стали обладателями паев в рамках вступления в
наследство после смерти их матери. Сыновья женщин отправились на СВО, а на днях
Светлана Яковлева похоронила сына. Сын Галины находится «за ленточкой» уже больше четырех лет. Надо ли
говорить о том, что испытывают сейчас эти женщины, одна из которых живет в
трауре, а другая ежеминутно переживает за своего родного человека. Однако даже
эти обстоятельства не остановили руководство АО «Перегрузненское» в стремлении
наказать матерей героев СВО, которые посмели выбрать другого арендатора.
Например, с матери погибшего участника СВО потребовали больше миллиона
рублей!
– Разве ради того пролил кровь сын Светланы, чтобы его мать
«кошмарили» судами? – возмущается Василий Кравченко. – Когда мы отказались
перезаключать договоры с АО «Перегрузненское», мы не просили их
обрабатывать нашу землю. Однако на судах они заявляли, что, если обработка
земли продолжается, то действие договоров автоматически продлевается. Это как
получается? Мы что, крепостные какие-то, и не имеем права решать, что нам
делать со своей землей? Да, они выдавали нам арендную плату по старым договоренностям.
Ну а почему нам ее не брать, если они пользовались нашей землей? А теперь людям
выставили счета за расходы, которые они понесли за обработку паев за 2025
год.
По словам селян, после того, как свою землю они передали в
АО «Аксайское», руководство этой сельхозорганизации пыталось по-хорошему
договориться с бывшими арендаторами и предлагало компенсировать понесенные АО
«Перегрузненское» затраты на вспашку и культивирование земли. Однако получило
отказ. Зато в суд «понеслись» иски к селянам с «грабительскими»
требованиями.
– Представитель АО «Перегрузненское» заявил в суде, что
из-за того, что паи были переданы другому арендодателю, организация понесла
огромные убытки, так как они хотели посеять на нашей земле уже в этом, 2026
году, горчицу. Представляете? Никакой горчицы они не посеяли, а рассчитали
ущерб так, как-будто они уже все собрали, выставив среднюю стоимость за тонну
горчицы! Октябрьский районный суд в этом им отказал и снизил стоимость
компенсации расходов за обработку наших паев. Но все равно суммы для пенсионеров
вышли астрономические. Наши бабушки просто не выдержали и попали в больницу, –
продолжает Василий Федорович.
Довели до приступов
Когда супруги Очуевы получили иск с требованием выплатить АО
«Перегрузненское» около 2,7 миллиона рублей, у пенсионерки Натальи Николаевны
случился приступ. Ее в срочном порядке госпитализировали в «Каустик», где
врачи три недели билисб над тем, чтобы стабилизировать ее состояние.
– У меня была только гипертония, а теперь еще прибавилось
диагнозов – сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. Раньше я на
таблетки 2,5 тысячи тратила, а теперь – шесть. А пенсия у меня 15 тысяч. Почти все
деньги уходят на лекарства. А тут еще эти миллионы, – вспоминает пережитое
женщина.
Несмотря на то, что суд отказал АО «Перегрузненское» в
возмещении упущенной выгоды за непосеянную и несобранную горчицу, все же
требования компенсации за распаханные паи пенсионерки и ее мужа были
удовлетворены. Супругам присудили около 300 тысяч рублей – сумму, которая тоже
для них оказалась неподъемной с учетом того, что муж Натальи Николаевны болен
онкологией.
– Решение суда еще не вступило в законную силу, а мою
карточку судебные приставы уже заблокировали. А мужу надо было ехать в
онкодиспансер на лечение. Мы и так ему с осени лекарства за свой счет покупаем – говорят, нет финансирования. Стали разбираться с приставами, а они говорят, вам
все на госуслуги приходило. Какие у нас госуслуги? У нас и интернета нет. Как
все это можно выдержать? – едва не плачет пенсионерка.
В такой ж ситуации оказалась и другая жительница села
Перегрузное – Галина Недожогина. Пенсионерка является опекуном
недееспособного сына-инвалида. Женщина с сыном живут вдвоем в стареньком доме,
перебиваются огородом. Громом среди ясного неба стал для нее неожиданный визит
полицейского из районного отдела полиции. Как выяснилось, руководство АО
«Перегрузненское» написало на нее заявление в правоохранительные органы,
обвинив в совершении экономического преступления (!).
Этот день стоил Галине Недожогиной госпитализации в больницу
с обострением сердечного заболевания. А у ее сына, имеющего проблемы с
психическим здоровьем, случился сильный приступ. Хотя полиция и отказала в
возбуждении уголовного дела, суд с АО «Перегрузненское» у пенсионерки еще
впереди.
– Мы же не батраки, почему кто-то решает за нас, что мы
должны делать с нашей землей? Мы бы не стали искать других фермеров, если бы в
АО «Перегрузненское» услышали наши пожелания и пошли нам навстречу. Но после
того, что они сделали, мы только лишний раз убедились в правильности нашего
выбора, – констатирует женщина.
Суды за судами
Между тем, в АО «Перегрузненское» не собираются прекращать тяжбу с пенсионерами и инвалидами. Судебные иски в отношении собственников земли продолжают регулярно поступать в Октябрьский районный суд. В частности, после того, как акционерное общество отсудило у супругов Очуевых 300 тысяч рублей, компания требует через суд признать заключенный пенсионерами договор на предоставление в аренду их земли АО «Аксайское» незаконным.
В Октябрьском районом суде также начинается процесс в
отношении Галины и Михаила Недожогиных. От них АО «Перегрузненское» также
требует около 900 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за обработку их
паев, компенсацию упущенной выгоды, а также признания незаконным заключения договора аренды с АО «Аксайское».
Еще один пайщик, Алексей Журовецкий уже по состоявшемуся решению суда должен
будет выплатить «новым фермерам» около 300 тысяч рублей. Его договор на предоставление земли в аренду «Аксайскому» также могут признать вне закона.
Несмотря на то, что пайщики не хотят больше сотрудничать с
АО «Перегрузненское», руководство этой организации продолжает добиваться того,
чтобы «уплывшая» земля вернулась в их распоряжение.
По всей видимости, бизнесмены и сами поверили в то, что
земельные паи, заработанные людьми годами тяжелого сельского труда, являются
уже их собственностью.
Теперь последнее слово остается за судами. Пенсионеры и
инвалиды уже вынуждены выплатить огромные суммы АО «Перегрузненское», а теперь
над ними нависла опасность, что их землей будут распоряжаться без их согласия.
Мы связались с представителем АО «Перегрузненское» Алексеем
Селивановым и попытались выяснить, почему акционерное общество с таким
упорством ведет «войну» с пенсионерами, инвалидами и матерями участников СВО.
На что от юриста был получен ответ, что он не может разглашать конфиденциальную,
коммерческую информацию об акционерном обществе, и не является сотрудником
организации, лишь представляя ее интересы в судах.
Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий в Октябрьском районе. Особое внимание журналисты уделят судебным процессам с участием АО «Перегрузненское» и пайщиками.Кроме того, редакция ИА «Высота 102» просит прокуратуру Волгоградской области расценивать данную публикацию как официальное обращение жителей и дать оценку законности действиям Акционерного общества.