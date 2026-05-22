







Дикая история прямо сейчас разворачивается в Октябрьском районе Волгоградской области. Семерым жителям села Перегрузное, среди которых – пенсионеры, инвалиды с тяжелыми заболеваниями, пытаются отказать в их праве распоряжаться собственной землей, применяя в качестве «аргумента» многомиллионные судебные иски и обвинения в совершении преступлений.

Жизнь тружеников села, которые отдали лучшие годы на процветание страны и сельского хозяйства, превратилась в настоящий кошмар. Две женщины уже попали в больницу с тяжелыми приступами. Среди преследуемых так называемыми «новыми фермерами» и районным судом оказались и две матери бойцов СВО, одна из которых уже похоронила своего сына. Однако даже эти обстоятельства не остановили тех, кто хочет зарабатывать на чужой земле, не спросив разрешения у владельцев этой земли, от дальнейших судебных преследований селян.

«Хотели по-хорошему»

Эта история началась в 2022 году. Несколько человек, чьи паи находились в аренде у АО «Перегрузненское», перед перезаключением договоров на дальнейшее использование их земли, обратились с просьбой к руководству сельхозпредприятия пересмотреть арендную плату за пользование их наделами.

– Каждый год после сбора урожая нам выдавали по две тонны зерна и по две тонны соломы, – рассказывает один из пайщиков Василий Кравченко. – Мы по-хорошему хотели договориться с «Перегрузненским». предложили в арендную плату включить три тонны зерна, по одной тонне сена и по одной – соломы. С потолка ничего не взяли, посмотрели, что получают пайщики в других хозяйствах. Другие арендаторы при заключении договоров обговаривают, кстати, и другие важные для селян моменты. Например, помогают при вспашке огородов, предоставляют свой транспорт, если пайщикам надо съездить в райцентр в ту же поликлинику, у нас ведь нет общественного транспорта. Никакой подобной помощи мы от АО «Перегрузненское» отродясь не видели. Однако наше предложение было встречено в штыки и отклонено.

После этого, продолжает Василий Федорович, руководство сельхозорганизации сделало вид, что ничего не происходит, и продолжило обрабатывать паи селян, расплачиваясь с людьми ранее обговоренной арендной платой. В то же время селяне стали искать других арендаторов, намереваясь передать им паи на более выгодных для людей условиях.

– Мы несколько раз уведомляли АО «Перегрузненское», что прекращаем с ними сотрудничество. Однако наши обращения игнорировались. И, наконец, в 2025 году мы, пользуясь своим законным правом, передали свою землю в АО «Аксайское», где согласились с предлагаемым нами размером арендной платы. Мы заключили договоры, заверили их у нотариуса, и АО «Аксайское» официально получило нашу землю в аренду, – продолжает собеседник.

Однако через некоторое время АО «Перегрузненское» подало иски в суд на «непокорных» селян. «Новые фермеры» требовали от пайщиков возмещения ущерба за обработку их паев, несмотря на то, что договоры люди с этой организацией так и не перезаключили. А также предъявили им многомиллионные иски за так называемую упущенную выгоду.

Иски на миллионы

Сказать, что люди были шокированы, это не сказать ничего. Иски с миллионными требованиями получили, в частности, две сестры, Светлана Яковлева и Галина Мацнар, которые стали обладателями паев в рамках вступления в наследство после смерти их матери. Сыновья женщин отправились на СВО, а на днях Светлана Яковлева похоронила сына. Сын Галины находится «за ленточкой» уже больше четырех лет. Надо ли говорить о том, что испытывают сейчас эти женщины, одна из которых живет в трауре, а другая ежеминутно переживает за своего родного человека. Однако даже эти обстоятельства не остановили руководство АО «Перегрузненское» в стремлении наказать матерей героев СВО, которые посмели выбрать другого арендатора. Например, с матери погибшего участника СВО потребовали больше миллиона рублей!

– Разве ради того пролил кровь сын Светланы, чтобы его мать «кошмарили» судами? – возмущается Василий Кравченко. – Когда мы отказались перезаключать договоры с АО «Перегрузненское», мы не просили их обрабатывать нашу землю. Однако на судах они заявляли, что, если обработка земли продолжается, то действие договоров автоматически продлевается. Это как получается? Мы что, крепостные какие-то, и не имеем права решать, что нам делать со своей землей? Да, они выдавали нам арендную плату по старым договоренностям. Ну а почему нам ее не брать, если они пользовались нашей землей? А теперь людям выставили счета за расходы, которые они понесли за обработку паев за 2025 год.

По словам селян, после того, как свою землю они передали в АО «Аксайское», руководство этой сельхозорганизации пыталось по-хорошему договориться с бывшими арендаторами и предлагало компенсировать понесенные АО «Перегрузненское» затраты на вспашку и культивирование земли. Однако получило отказ. Зато в суд «понеслись» иски к селянам с «грабительскими» требованиями.

– Представитель АО «Перегрузненское» заявил в суде, что из-за того, что паи были переданы другому арендодателю, организация понесла огромные убытки, так как они хотели посеять на нашей земле уже в этом, 2026 году, горчицу. Представляете? Никакой горчицы они не посеяли, а рассчитали ущерб так, как-будто они уже все собрали, выставив среднюю стоимость за тонну горчицы! Октябрьский районный суд в этом им отказал и снизил стоимость компенсации расходов за обработку наших паев. Но все равно суммы для пенсионеров вышли астрономические. Наши бабушки просто не выдержали и попали в больницу, – продолжает Василий Федорович.





Довели до приступов

Когда супруги Очуевы получили иск с требованием выплатить АО «Перегрузненское» около 2,7 миллиона рублей, у пенсионерки Натальи Николаевны случился приступ. Ее в срочном порядке госпитализировали в «Каустик», где врачи три недели билисб над тем, чтобы стабилизировать ее состояние.

– У меня была только гипертония, а теперь еще прибавилось диагнозов – сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. Раньше я на таблетки 2,5 тысячи тратила, а теперь – шесть. А пенсия у меня 15 тысяч. Почти все деньги уходят на лекарства. А тут еще эти миллионы, – вспоминает пережитое женщина.

Несмотря на то, что суд отказал АО «Перегрузненское» в возмещении упущенной выгоды за непосеянную и несобранную горчицу, все же требования компенсации за распаханные паи пенсионерки и ее мужа были удовлетворены. Супругам присудили около 300 тысяч рублей – сумму, которая тоже для них оказалась неподъемной с учетом того, что муж Натальи Николаевны болен онкологией.

– Решение суда еще не вступило в законную силу, а мою карточку судебные приставы уже заблокировали. А мужу надо было ехать в онкодиспансер на лечение. Мы и так ему с осени лекарства за свой счет покупаем – говорят, нет финансирования. Стали разбираться с приставами, а они говорят, вам все на госуслуги приходило. Какие у нас госуслуги? У нас и интернета нет. Как все это можно выдержать? – едва не плачет пенсионерка.

В такой ж ситуации оказалась и другая жительница села Перегрузное – Галина Недожогина. Пенсионерка является опекуном недееспособного сына-инвалида. Женщина с сыном живут вдвоем в стареньком доме, перебиваются огородом. Громом среди ясного неба стал для нее неожиданный визит полицейского из районного отдела полиции. Как выяснилось, руководство АО «Перегрузненское» написало на нее заявление в правоохранительные органы, обвинив в совершении экономического преступления (!).

Этот день стоил Галине Недожогиной госпитализации в больницу с обострением сердечного заболевания. А у ее сына, имеющего проблемы с психическим здоровьем, случился сильный приступ. Хотя полиция и отказала в возбуждении уголовного дела, суд с АО «Перегрузненское» у пенсионерки еще впереди.

– Мы же не батраки, почему кто-то решает за нас, что мы должны делать с нашей землей? Мы бы не стали искать других фермеров, если бы в АО «Перегрузненское» услышали наши пожелания и пошли нам навстречу. Но после того, что они сделали, мы только лишний раз убедились в правильности нашего выбора, – констатирует женщина.

Суды за судами

Между тем, в АО «Перегрузненское» не собираются прекращать тяжбу с пенсионерами и инвалидами. Судебные иски в отношении собственников земли продолжают регулярно поступать в Октябрьский районный суд. В частности, после того, как акционерное общество отсудило у супругов Очуевых 300 тысяч рублей, компания требует через суд признать заключенный пенсионерами договор на предоставление в аренду их земли АО «Аксайское» незаконным.





В Октябрьском районом суде также начинается процесс в отношении Галины и Михаила Недожогиных. От них АО «Перегрузненское» также требует около 900 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за обработку их паев, компенсацию упущенной выгоды, а также признания незаконным заключения договора аренды с АО «Аксайское».

Еще один пайщик, Алексей Журовецкий уже по состоявшемуся решению суда должен будет выплатить «новым фермерам» около 300 тысяч рублей. Его договор на предоставление земли в аренду «Аксайскому» также могут признать вне закона.

Несмотря на то, что пайщики не хотят больше сотрудничать с АО «Перегрузненское», руководство этой организации продолжает добиваться того, чтобы «уплывшая» земля вернулась в их распоряжение.

По всей видимости, бизнесмены и сами поверили в то, что земельные паи, заработанные людьми годами тяжелого сельского труда, являются уже их собственностью.

Теперь последнее слово остается за судами. Пенсионеры и инвалиды уже вынуждены выплатить огромные суммы АО «Перегрузненское», а теперь над ними нависла опасность, что их землей будут распоряжаться без их согласия.

Мы связались с представителем АО «Перегрузненское» Алексеем Селивановым и попытались выяснить, почему акционерное общество с таким упорством ведет «войну» с пенсионерами, инвалидами и матерями участников СВО. На что от юриста был получен ответ, что он не может разглашать конфиденциальную, коммерческую информацию об акционерном обществе, и не является сотрудником организации, лишь представляя ее интересы в судах.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий в Октябрьском районе. Особое внимание журналисты уделят судебным процессам с участием АО «Перегрузненское» и пайщиками.

Кроме того, редакция ИА «Высота 102» просит прокуратуру Волгоградской области расценивать данную публикацию как официальное обращение жителей и дать оценку законности действиям Акционерного общества.