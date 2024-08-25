Выпускник радиотехнического факультета, некогда ведущий эфиров на местном ТВ, экс-начальник пресс-службы мэрии Волжского Сергей Матанцев, в настоящем возглавляющий издание «Новости Волгограда», в очередном выпуске нашего нового проекта «Высота 102. Подкаст» оказался отчасти провидцем.

После записи в студии, где мы обсуждали деанонимизацию в Telegram, перспективы современной журналистики, использование нейросетей в СМИ и что все-таки ждет Павла Дурова в связи с принятием новых законов, стало известно о задержании основателя популярного мессенджера во Франции.

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Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

