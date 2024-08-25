Высота 102. Подкаст

«Попросят Дурова закрыть его канал». Главред Сергей Матанцев в подкасте ИА «Высота 102»

Высота 102. Подкаст 25.08.2024 17:47
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25.08.2024 17:47

Выпускник радиотехнического факультета, некогда ведущий эфиров на местном ТВ, экс-начальник пресс-службы мэрии Волжского Сергей Матанцев, в настоящем возглавляющий издание «Новости Волгограда», в очередном выпуске нашего нового проекта «Высота 102. Подкаст» оказался отчасти провидцем. 

После записи в студии, где мы обсуждали деанонимизацию в Telegram, перспективы современной журналистики, использование нейросетей в СМИ и что все-таки ждет Павла Дурова в связи с принятием новых законов, стало известно о задержании основателя популярного мессенджера во Франции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал в ожидании новых выпусков. 




Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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