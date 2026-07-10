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Регион Туристический

«Кто куда, а мы на остров»: волгоградцы массово потянулись на Сарпинский за уединением и загаром

Регион Туристический 10.07.2026 14:25
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10.07.2026 14:25


Волгоградцы с наступлением жаркой погоды массово переправляются на остров Сарпинский. Кто-то приезжает сюда, чтобы искупаться и позагорать, а кто-то – чтобы побродить по острову и побыть в тишине от городской суеты. 


Буренка у деревенского дома, ласточкино гнездо, песчаные барханы, бескрайняя кромка берега у Волги, дуб-долгожитель – все это попало в объектив фотокорреспондента ИА «Высота 102», который прошагал не один километр, чтобы запечатлеть моменты жизни обитателей острова.   


Некоторые пассажиры речных теплоходов, курсирующих на Сарпинский, признавались, что уже давно проводят здесь отпуска. У кого-то здесь дача, а кто-то просто приезжает сюда, чтобы побыть в жаркие июльские дни у воды. «Кто куда, а мы на остров. Можем себе позволить», – шутят волгоградцы. 


А вот у хуторян, которые здесь живут, летом, как и в другое время года, обычные для деревенской жизни хлопоты. Выпасти скотину, полить огород, съездить на материк за продуктами – так и летят незаметно дни. Казалось бы, так долго ждали лета, а тут, не успели оглянуться, как и до осени уже рукой подать. Так что тем, кто еще не открыл для себя остров, стоит поторопиться. 























Фото Андрея Поручаева V102.RU

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