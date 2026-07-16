Озеро Эльтон вошло в пятёрку лучших целебных источников России





В России подвели итоги народного голосования, в котором пользователи соцсетей выбирали самые популярные природные источники страны. По итогам голосования, которое проводили телеканал «Моя Планет» и Российское географическое сообщество, в шорт-лист вошли десять уникальных локаций.

Лидером рейтинга с 24% голосов стал термальный комплекс «Кипящая река» на острове Итуруп (Сахалинская область). Второе место с небольшим отрывом (23,4%) заняли горячие источники природного парка «Налычево» на Камчатке. Третью строчку (16,4%) получили Столбовские источники на острове Кунашир. Волгоградское озеро Эльтон расположилось на четвёртом месте с 12,6% голосов, а замыкает топ-5 Шумакские минеральные источники в Бурятии (9,5%).

Эльтон не случайно называют «русским Мёртвым морем» — его рапа (соляной рассол) содержит ионы натрия, брома, магния, калия и других микроэлементов, оказывающих противовоспалительное и расслабляющее действие. Лечебные грязи озера известны по всей стране. Оптимальное время для посещения — с апреля по октябрь.

В число финалистов также вошли: Кислые источники в Карачаево-Черкесии (8,9%), Ахтынские термальные источники в Дагестане (8,7%), Аржаан Тарыс в Тыве (6,7%), термальный источник Бирагзанг в Северной Осетии (6,1%) и Аржаан Ажыг-Суг в Тыве (5%).

– Голосование отражает растущий интерес к аутентичному опыту, а не просто комфортному отдыху. Лидеры — Итуруп, Камчатка, Кунашир — это труднодоступные уголки, путь к которым сам по себе становится частью исцеления. Именно эту философию создатели проекта старались донести через «Живую воду», и реакция аудитории показывает: люди ищут места силы, где можно восстановить связь с природой и собой, – подытожил главный редактор телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов.

Фото: архив V102.RU