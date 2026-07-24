Волгоградская область славится не только героической историей, живописными берегами Волги и Дона, но и богатым православным наследием. На территории региона находятся древние монастыри, старинные храмы, святые источники и почитаемые иконы, которые ежегодно привлекают тысячи паломников и туристов со всей России.
Сюда приезжают, чтобы поклониться православным святыням, увидеть уникальные памятники церковной архитектуры, пройти по древним монастырским пещерам, прикоснуться к истории православия на Нижней Волге и обрести душевное спокойствие.
Мы собрали самые известные храмы Волгограда, монастыри Волгоградской области и святые места, которые стоит посетить каждому верующему и путешественнику.
Александро-Невский кафедральный собор — главный храм Волгограда
Главной православной святыней современного Волгограда считается Александро-Невский кафедральный собор, расположенный на площади Павших Борцов. Сегодня это духовный центр города, где проходят торжественные богослужения и главные церковные праздники.
История собора
Первый Александро-Невский собор был построен в Царицыне в 1916 году в память о чудесном спасении императора Александра III и его семьи во время крушения поезда возле станции Борки. В советские годы храм закрыли, а в 1932 году полностью разрушили.
Возрождение святыни началось в 2015 году. Новый собор, открытый спустя шесть лет, максимально точно воспроизводит исторический облик утраченного храма.
Величественное здание выполнено в неовизантийском стиле. Интерьеры украшены росписями, выполненными известными российскими иконописцами под руководством Александра Лавданского, а стены, колонны и полы отделаны натуральным мрамором и мозаикой.
Главные святыни собора
• частица мощей святого благоверного князя Александра Невского;
• мощи священномученика Николая Попова;
• башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
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Свято-Духов мужской монастырь — единственная мужская обитель Волгограда
Свято-Духов монастырь — единственный мужской монастырь, расположенный непосредственно в Волгограде.
Обитель была основана в 1903 году по благословению епископа Гермогена. Значительный вклад в развитие монастыря внес иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов), при котором появились храмовый комплекс и знаменитые подземные катакомбы.
Во время Сталинградской битвы именно эти подземные помещения спасли жизни сотен мирных жителей, укрывавшихся от бомбардировок.
После десятилетий запустения монастырь был восстановлен в 1990-х годах. Сегодня здесь ежедневно проходят богослужения, работает церковная лавка и действует воскресная школа.
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Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь — одна из главных святынь Дона
Одним из самых известных мест паломничества в Волгоградской области считается Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь в городе Серафимовиче. Обитель была основана в 1670 году и считается одной из древнейших на юге России.
Что посмотреть
• Казанский собор и храм Преображения Господня;
• знаменитые монастырские пещеры;
• святой камень с отпечатками ладоней и коленей игумении Арсении;
• почитаемые иконы и святыни монастыря.
По преданию, прикосновение к монашкиному камню приносит утешение и помогает в молитве, поэтому сюда ежегодно приезжают сотни паломников.
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Свято-Троицкий Каменно-Бродский монастырь
В Ольховском районе рядом с селом Каменный Брод находится Свято-Троицкий Каменнобродский мужской монастырь — одна из самых красивых православных обителей региона.
Основанный в XIX веке монастырь пережил закрытие в советские годы и был полностью восстановлен уже в XXI веке.
Здесь находятся вековые дубы возрастом до 400 лет, святые источники с различным минеральным составом воды, древние меловые пещеры, доступные для посещения.
Это место сочетает природные достопримечательности и богатое духовное наследие.
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Покровский храм Урюпинска
Покровский храм — одна из старейших православных святынь Волгоградской области. Он был построен в XVIII веке и известен прежде всего тем, что здесь хранится Урюпинская икона Божией Матери — единственная чудотворная икона региона.
Согласно преданию, святыню в начале XIX века возле своей кельи нашла отшельница Ирина Лазарева. После многочисленных свидетельств исцелений икону перенесли в храм, где она находится и сегодня.
Паломники приезжают сюда, чтобы поклониться чудотворному образу и попросить помощи в болезнях и жизненных испытаниях.
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Храм Никиты Мидикийского — старейшая действующая церковь Волгограда
Тем, кто интересуется историей православия в регионе, обязательно стоит посетить храм Никиты Мидикийского. Это самая древняя действующая церковь Волгограда, где богослужения совершаются с 1795 года.
Даже в годы гонений на Церковь приход продолжал существовать. Храм закрывался лишь на три года — с 1940 по 1943 год. После окончания Сталинградской битвы службы были возобновлены.
Сегодня церковь остается одним из важнейших духовных центров Волгограда и памятником православной истории региона.
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Скорбященская церковь в Городище
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» расположен в поселке Городище под Волгоградом.
Каменная церковь построена в 1914 году на месте, где, согласно преданию, была явлена чудотворная икона святой Параскевы Пятницы.
Во время Сталинградской битвы здесь размещался немецкий госпиталь. Следы осколков и пуль на фасадах сохранили намеренно — как напоминание о трагических событиях войны.
Сегодня при храме работают воскресная школа, иконописная мастерская и церковный хор.
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Кременско-Вознесенский мужской монастырь
Кременско-Вознесенский монастырь — одна из древнейших православных обителей Волгоградской области. Его история начинается в XVII веке, когда монастырь служил убежищем для раненых казаков.
Главная святыня — икона Августовской Божией Матери.
Рядом расположен святой источник, который, по преданию, появился после долгих молитв монахов. Особенность родника заключается в том, что он находится практически на вершине возвышенности — редкое природное явление.
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Дубовский Свято-Вознесенский женский монастырь
Женский монастырь находится неподалеку от города Дубовки и был основан в 1865 году.
Главные святыни обители:
• Тихвинская икона Божией Матери;
• мощи протоиерея Иоанна Покровского;
• святой колодец с целебной водой;
• ковчег с частицами мощей нескольких десятков православных святых.
По преданию, источник появился на месте молитвы Иоанна Покровского о ниспослании дождя. Многие паломники приезжают сюда именно за святой водой.
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Православный туризм в Волгоградской области
С каждым годом интерес к православному туризму в Волгоградской области растет. Паломнические маршруты позволяют познакомиться с богатой историей края, увидеть древние монастыри, поклониться почитаемым святыням и посетить живописные уголки Нижней Волги и Дона.
Каждый храм и монастырь региона хранит свою уникальную историю, связанную с Российской империей, трагическими событиями XX века, Великой Отечественной войной и современным духовным возрождением. Путешествие по православным святыням Волгоградской области станет не только интересной экскурсией, но и возможностью прикоснуться к многовековым традициям русского православия.
Фото: архив ИА «Высота 102», облкомприроды