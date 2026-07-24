



Волгоградская область славится не только героической историей, живописными берегами Волги и Дона, но и богатым православным наследием. На территории региона находятся древние монастыри, старинные храмы, святые источники и почитаемые иконы, которые ежегодно привлекают тысячи паломников и туристов со всей России.

Сюда приезжают, чтобы поклониться православным святыням, увидеть уникальные памятники церковной архитектуры, пройти по древним монастырским пещерам, прикоснуться к истории православия на Нижней Волге и обрести душевное спокойствие.

Мы собрали самые известные храмы Волгограда, монастыри Волгоградской области и святые места, которые стоит посетить каждому верующему и путешественнику.

Александро-Невский кафедральный собор — главный храм Волгограда

Главной православной святыней современного Волгограда считается Александро-Невский кафедральный собор, расположенный на площади Павших Борцов. Сегодня это духовный центр города, где проходят торжественные богослужения и главные церковные праздники.





История собора

Первый Александро-Невский собор был построен в Царицыне в 1916 году в память о чудесном спасении императора Александра III и его семьи во время крушения поезда возле станции Борки. В советские годы храм закрыли, а в 1932 году полностью разрушили.

Возрождение святыни началось в 2015 году. Новый собор, открытый спустя шесть лет, максимально точно воспроизводит исторический облик утраченного храма.

Величественное здание выполнено в неовизантийском стиле. Интерьеры украшены росписями, выполненными известными российскими иконописцами под руководством Александра Лавданского, а стены, колонны и полы отделаны натуральным мрамором и мозаикой.





Главные святыни собора

• частица мощей святого благоверного князя Александра Невского;

• мощи священномученика Николая Попова;

• башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.

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Свято-Духов мужской монастырь — единственная мужская обитель Волгограда

Свято-Духов монастырь — единственный мужской монастырь, расположенный непосредственно в Волгограде.

Обитель была основана в 1903 году по благословению епископа Гермогена. Значительный вклад в развитие монастыря внес иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов), при котором появились храмовый комплекс и знаменитые подземные катакомбы.





Во время Сталинградской битвы именно эти подземные помещения спасли жизни сотен мирных жителей, укрывавшихся от бомбардировок.

После десятилетий запустения монастырь был восстановлен в 1990-х годах. Сегодня здесь ежедневно проходят богослужения, работает церковная лавка и действует воскресная школа.

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Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь — одна из главных святынь Дона





Одним из самых известных мест паломничества в Волгоградской области считается Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь в городе Серафимовиче. Обитель была основана в 1670 году и считается одной из древнейших на юге России.

Что посмотреть

• Казанский собор и храм Преображения Господня;

• знаменитые монастырские пещеры;

• святой камень с отпечатками ладоней и коленей игумении Арсении;

• почитаемые иконы и святыни монастыря.

По преданию, прикосновение к монашкиному камню приносит утешение и помогает в молитве, поэтому сюда ежегодно приезжают сотни паломников.

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Свято-Троицкий Каменно-Бродский монастырь

В Ольховском районе рядом с селом Каменный Брод находится Свято-Троицкий Каменнобродский мужской монастырь — одна из самых красивых православных обителей региона.





Основанный в XIX веке монастырь пережил закрытие в советские годы и был полностью восстановлен уже в XXI веке.

Здесь находятся вековые дубы возрастом до 400 лет, святые источники с различным минеральным составом воды, древние меловые пещеры, доступные для посещения.

Это место сочетает природные достопримечательности и богатое духовное наследие.

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Покровский храм Урюпинска





Покровский храм — одна из старейших православных святынь Волгоградской области. Он был построен в XVIII веке и известен прежде всего тем, что здесь хранится Урюпинская икона Божией Матери — единственная чудотворная икона региона.

Согласно преданию, святыню в начале XIX века возле своей кельи нашла отшельница Ирина Лазарева. После многочисленных свидетельств исцелений икону перенесли в храм, где она находится и сегодня.

Паломники приезжают сюда, чтобы поклониться чудотворному образу и попросить помощи в болезнях и жизненных испытаниях.

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Храм Никиты Мидикийского — старейшая действующая церковь Волгограда

Тем, кто интересуется историей православия в регионе, обязательно стоит посетить храм Никиты Мидикийского. Это самая древняя действующая церковь Волгограда, где богослужения совершаются с 1795 года.

Даже в годы гонений на Церковь приход продолжал существовать. Храм закрывался лишь на три года — с 1940 по 1943 год. После окончания Сталинградской битвы службы были возобновлены.

Сегодня церковь остается одним из важнейших духовных центров Волгограда и памятником православной истории региона.

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Скорбященская церковь в Городище





Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» расположен в поселке Городище под Волгоградом.

Каменная церковь построена в 1914 году на месте, где, согласно преданию, была явлена чудотворная икона святой Параскевы Пятницы.

Во время Сталинградской битвы здесь размещался немецкий госпиталь. Следы осколков и пуль на фасадах сохранили намеренно — как напоминание о трагических событиях войны.

Сегодня при храме работают воскресная школа, иконописная мастерская и церковный хор.

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Кременско-Вознесенский мужской монастырь

Кременско-Вознесенский монастырь — одна из древнейших православных обителей Волгоградской области. Его история начинается в XVII веке, когда монастырь служил убежищем для раненых казаков.

Главная святыня — икона Августовской Божией Матери.

Рядом расположен святой источник, который, по преданию, появился после долгих молитв монахов. Особенность родника заключается в том, что он находится практически на вершине возвышенности — редкое природное явление.

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Дубовский Свято-Вознесенский женский монастырь





Женский монастырь находится неподалеку от города Дубовки и был основан в 1865 году.

Главные святыни обители:

• Тихвинская икона Божией Матери;

• мощи протоиерея Иоанна Покровского;

• святой колодец с целебной водой;

• ковчег с частицами мощей нескольких десятков православных святых.

По преданию, источник появился на месте молитвы Иоанна Покровского о ниспослании дождя. Многие паломники приезжают сюда именно за святой водой.

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Православный туризм в Волгоградской области

С каждым годом интерес к православному туризму в Волгоградской области растет. Паломнические маршруты позволяют познакомиться с богатой историей края, увидеть древние монастыри, поклониться почитаемым святыням и посетить живописные уголки Нижней Волги и Дона.

Каждый храм и монастырь региона хранит свою уникальную историю, связанную с Российской империей, трагическими событиями XX века, Великой Отечественной войной и современным духовным возрождением. Путешествие по православным святыням Волгоградской области станет не только интересной экскурсией, но и возможностью прикоснуться к многовековым традициям русского православия.