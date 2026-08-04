Главное

ТМК зарегистрировала первую углеродную единицу в Национальном реестре Разбираемся с начислениями и долгами: удобный способ получить ясность Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Документ официально опубликован 4...
Федеральные новости
 Еще один крупный логистический центр Wildberries поразили дронами ВСУ
Вслед за складом в Волгограде ВСУ атаковали логистический центр Wildberries во Владимирской области. – В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы....
Регион Туристический

«Впитал частичку города, его характер и историю»: волгоградцы превратили трамвай в милый сувенир для туристов

Регион Туристический 04.08.2026 19:59
0
04.08.2026 19:59


Миниатюрные керамические трамвайчики стали новым фирменным сувениром из Волгограда. Вместе с аксессуаром, который впитал атмосферу гостеприимного города, его авторы предлагают вытянуть «счастливый» билет.

Шесть лет назад Виктория приехала в Волгоград из Крыма, начав знакомство с городом отнюдь не с классики. На первой же прогулке друзья показали девушке театр «Царицынская опера» и знаменитый метротрам. Согласитесь, не проникнуться таким комбо было бы сложно?

Год назад мы вместе с Настей, которая перебралась в Волгоград из Волжского, учились гончарному мастерству и уже к концу обучения поняли, что хотим работать в этой сфере. Название для своего проекта выбирали недолго. Может, нелепица? Отлично! Именно это слово отражает и сам процесс работы с нестабильной глиной, и характер наших изделий – ярких, забавных, смешных и трогательных, – рассказывает Виктория.


Поняв, что с Волгоградом у них случилась взаимная любовь ( да еще, возможно, и с первого взгляда), творческие девушки, которых по профессиям скорее назвали бы «технарями», решили разбавить оригинальной «нелепицей» традиционные сувениры.

– Когда мне впервые показали волгоградский метротрам, я была просто в восторге. И, размышляя над темой сувениров, я понимала – трамвай этого однозначно достоин, – улыбается Виктория. – Простые сувениры из классической линейки – история про «привезти знак внимания без лишних трат». А вот подарки ручной работы берут на память либо себе самим, либо кому-то из близких. Впрочем, у каждого изделия свои задачи, поэтому говорить, что значки или статуэтки окончательно вышли из моды было бы несправедливо. 


Слепив несколько первых трамвайчиков, красных, со слегка потускневшими стеклами, сквозь которые льется «золотой» вечерний свет, девушки получили отклик не столько от туристов, сколько от местных жителей, для которых и этот трамвай, и вложенный в посылку счастливый билет стали мостком в детство.

Ни один новый трамвайчик не похож на предыдущий, – уверена Виктория. – Хотя мы работаем по определенному сценарию, они все-таки получаются разными. Впитавшие в себя частичку города, его характер и историю, они обладают своей душой.

Фото героев публикации и Алевтины Журавлевой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Регион Туристический
04.08.2026 19:59
Регион Туристический 04.08.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
01.08.2026 18:40
Регион Туристический 01.08.2026 18:40
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
27.07.2026 19:15
Регион Туристический 27.07.2026 19:15
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
24.07.2026 21:37
Регион Туристический 24.07.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
23.07.2026 18:31
Регион Туристический 23.07.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
16.07.2026 13:24
Регион Туристический 16.07.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
14.07.2026 21:30
Регион Туристический 14.07.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
10.07.2026 14:25
Регион Туристический 10.07.2026 14:25
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
28.06.2026 08:50
Регион Туристический 28.06.2026 08:50
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
25.06.2026 18:59
Регион Туристический 25.06.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
06.06.2026 16:40
Регион Туристический 06.06.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
19.05.2026 19:30
Регион Туристический 19.05.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
19.05.2026 09:07
Регион Туристический 19.05.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
17.05.2026 20:05
Регион Туристический 17.05.2026 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:21
Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФСмотреть фотографии
20:53
С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсукаСмотреть фотографии
20:34
«Мозг твердил, что ничего не получится»: актриса ТЮЗа – о покорении Эльбруса, страхах альпинистов и подарках погодыСмотреть фотографии
20:13
На севере Волгограда иномарка врезалась в автобус №21 с пассажирамиСмотреть фотографии
19:59
«Впитал частичку города, его характер и историю»: волгоградцы превратили трамвай в милый сувенир для туристовСмотреть фотографии
19:31
Рок-фест и ночной забег: ЦПКиО Волгограда в выходные ожидает праздник спортаСмотреть фотографии
18:56
Более 900 волгоградских семей получили региональный родительский капитал в 2026 годуСмотреть фотографии
18:18
РПН предупредил волгоградцев о фейковых проверках с указанием QR-кодаСмотреть фотографии
17:30
Владимир Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты питанияСмотреть фотографии
17:19
«Звездный час близко»: в Волжском похитителю суслика пообещали скорое наказаниеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Волгоградский ветеран СВО получил «корочки» МГИМО по программе госуправленияСмотреть фотографии
16:14
«Теперь для мамы. Я не голодный и не замерз»: артисты волгоградского ТЮЗа покорили ЭльбрусСмотреть фотографии
16:07
Пытался спасти супругу: стали известны подробности трагической гибели мужчины после прилета БПЛАСмотреть фотографии
15:52
Поисковики нашли останки 190 человек на месте бывшего лагеря для военнопленныхСмотреть фотографии
14:48
Админа телеграм-канала Серенко привезли в суд на закрытый процесс в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Новое оборудование смонтировали на трамвайной линии в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:38
В Волжском попала на видео эффектная блондинка, ограбившая алкомаркетСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Под Волгоградом возобновили раскопки на территории столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
13:19
Подвиг, отлитый в бетоне: фотограф показал сборку грандиозного монумента героям СВО у Мамаева КурганаСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде второй раз за год внесут поправки в бюджетСмотреть фотографии
12:37
В молодёжной команде «Ротор» новый главный тренерСмотреть фотографии
12:30
Пролетел не меньше пяти метров: предпринимателя из Волгограда осудят за гибель работникаСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области разыскали проданных коз, зараженных бруцеллезомСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде скончался один из пострадавших во время атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:06
«Собака якобы ворвалась к ним на участок»: хозяева жестоко избитого алабая готовятся к столичной экспертизеСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде Андрей Бочаров обсудил создание памятника и музея героям СВОСмотреть фотографии
10:25
Бочаров: музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде откроют до конца годаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде вывели из сумрака благоустраиваемую часть пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
В районах Волгоградской области завыли сиреныСмотреть фотографии
10:03
Двое жителей Саратовской области оказались в реестре террористовСмотреть фотографии
 