



Миниатюрные керамические трамвайчики стали новым фирменным сувениром из Волгограда. Вместе с аксессуаром, который впитал атмосферу гостеприимного города, его авторы предлагают вытянуть «счастливый» билет.

Шесть лет назад Виктория приехала в Волгоград из Крыма, начав знакомство с городом отнюдь не с классики. На первой же прогулке друзья показали девушке театр «Царицынская опера» и знаменитый метротрам. Согласитесь, не проникнуться таким комбо было бы сложно?

– Год назад мы вместе с Настей, которая перебралась в Волгоград из Волжского, учились гончарному мастерству и уже к концу обучения поняли, что хотим работать в этой сфере. Название для своего проекта выбирали недолго. Может, нелепица? Отлично! Именно это слово отражает и сам процесс работы с нестабильной глиной, и характер наших изделий – ярких, забавных, смешных и трогательных, – рассказывает Виктория.





Поняв, что с Волгоградом у них случилась взаимная любовь ( да еще, возможно, и с первого взгляда), творческие девушки, которых по профессиям скорее назвали бы «технарями», решили разбавить оригинальной «нелепицей» традиционные сувениры.

– Когда мне впервые показали волгоградский метротрам, я была просто в восторге. И, размышляя над темой сувениров, я понимала – трамвай этого однозначно достоин, – улыбается Виктория. – Простые сувениры из классической линейки – история про «привезти знак внимания без лишних трат». А вот подарки ручной работы берут на память либо себе самим, либо кому-то из близких. Впрочем, у каждого изделия свои задачи, поэтому говорить, что значки или статуэтки окончательно вышли из моды было бы несправедливо.





Слепив несколько первых трамвайчиков, красных, со слегка потускневшими стеклами, сквозь которые льется «золотой» вечерний свет, девушки получили отклик не столько от туристов, сколько от местных жителей, для которых и этот трамвай, и вложенный в посылку счастливый билет стали мостком в детство.

– Ни один новый трамвайчик не похож на предыдущий, – уверена Виктория. – Хотя мы работаем по определенному сценарию, они все-таки получаются разными. Впитавшие в себя частичку города, его характер и историю, они обладают своей душой.

Фото героев публикации и Алевтины Журавлевой