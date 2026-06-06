



Волгоградская область — это не только Мамаев курган и набережная. Регион хранит десятки удивительных мест, о которых знают лишь истинные ценители дикой природы и небанальных путешествий. Мы собрали для вас пять уникальных локаций, где можно отдохнуть от городской суеты, сделать потрясающие фото и узнать историю края с новой стороны.

1. Александровский грабен: прогулка по дну древней реки





Всего в 100 километрах от Волгограда находится геологический памятник Александровский грабен. Это гигантский тектонический разлом, где земная кора «провалилась» на 200 метров более 30 миллионов лет назад. Сегодня здесь обнажены слои пород, хранящие историю региона за последние 40–45 миллионов лет — и это единственное место в Нижнем Поволжье с такой полной геологической летописью.

Летом грабен напоминает пляж где-нибудь на побережье океана: песчаные откосы, сухой степной ветер и голубая гладь Волгоградского водохранилища у подножия. Вода здесь чистая и тёплая, а людей — минимум.

Что делать: купаться в заливе Суводский яр, загорать на белоснежных каолиновых песках, фотографироваться, искать окаменелости и любоваться разноцветными слоями осадочных пород с обзорной площадке на вершине обрыва .

Как добраться: Дубовский район, около полутора часов на авто от центра Волгограда. Грабен расположен между сёлами Горная Пролейка и Горный Балыклей.

На заметку: цивилизации помимо единственного глэмпинга здесь нет — берите с собой воду, еду и, если планируете ночёвку, палатку.

2. Природный парк «Щербаковский»: Волжская Швейцария





Главная жемчужина Камышинского района, которую местные жители любовно называют «Волжской Швейцарией». И это не громкие слова: в парке, созданном в 2003 году, вас ждут горные реки с ледяной водой, 50-метровые скалы и даже водопады. Когда-то по этим тропам ходили бунтовщики Емельян Пугачев и Степан Разин, художники Илья Репин и Константин Коровин. Сегодня для туристов подготовлены 12 разнообразных пешеходных маршрутов.

Коронная достопримечательность — утёсы Столбичи. Это девять гигантских каменных рёбер, похожих на разрушенную стену гигантской крепости. В течение дня скалы меняют цвет, а лучше всего их величие видно с воды.





Прямо в балке вас встретит «Стена слез» — отвесная скала, из которой в жару сочатся ледяные ключи, создавая ощущение, что камень «плачет».

Что делать: сплавы, пешие походы к смотровым площадкам, фотосессии, исследование природы и её обитателей.

Как добраться: Из Волгограда по трассе в сторону Камышина (около 250 км), затем еще 50 км до села Верхняя Добринка, где находится администрация парка. Дорога займет примерно 4-5 часов. Также можно доехать до Камышина, а затем на местном транспорте до Верхней Добринки.

3. Озеро Эльтон: российское Мертвое море





Эльтон — самое большое по площади минеральное озеро в Европе, и оно находится прямо в Волгоградской области. Концентрация солей здесь почти в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Летом водоём становится похож на инопланетный пейзаж: вода приобретает розово-золотистый оттенок из-за водорослей, а глубина едва доходит до колена (в жару — всего 7–10 сантиметров!).





Это старейший грязевой курорт России. Грязи и рапа озера помогают при заболеваниях нервной и опорно-двигательной системы.

Что делать: пройтись по соляной корке по дну озера, набрать целебной грязи, сфотографироваться на фоне красивых закатов, прогуляться в степной тишине.





Как добраться: До поселка Эльтон можно доехать на автомобиле из Волгограда по трассе Р22. Расстояние — около 300 км. Лучше всего планировать поездку на своем транспорте или воспользоваться туром выходного дня.

4. Урочище «Чертово игрище»: марсианский пейзаж в степи





Скрытая жемчужина на границе Ольховского и Котовского районов, которую исследователи аномальных явлений называют одним из самых загадочных мест России. «Чертово игрище» — это кратер диаметром около 500 метров с обрывистыми глинистыми склонами высотой 7-8 метров, заполненный ярко-красным песком. За свой инопланетный вид местность также прозвали «Марсианской поляной» и «Ржавыми песками».

Интересно, что в самом кратере растут лишь карликовые деформированные березы с многочисленными узлами на стволах, тогда как вокруг — обычная степная растительность. Таинственное место давно привлекает внимание: существуют версии от падения метеорита до высадки НЛО.

Что делать: исследовать кратер, сделать эффектные фото, насладиться абсолютной тишиной и суровым колоритом степи.

Как добраться: Ольховский район, в 36 километрах к юго-западу от города Котово (около 190-200 км от Волгограда). Часть пути проходит по грунтовой дороге. В дождливую погоду проезд может быть затруднен.

5. Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь: место силы на Дону





Один из древнейших монастырей юга России, основанный ещё в 1665 году по благословению патриарха Никона. Комплекс поражает воображение: здесь и старинный Казанский собор с мраморными колоннами из Италии, и уникальная деревянная церковь «33 купола», построенная без единого гвоздя по образцу храмов Кижей. Но главная тайна монастыря скрыта под землей. Здесь, в вырытых игуменьей Арсенией пещерах (протяженностью 165 метров), воссоздан Крестный путь Христа. Сердце обители — чудотворный «Монашкин камень», на котором сохранились отпечатки рук святой. О чудесах, происходивших здесь в разное время туристам и верующим с удовольствием рассказывают монахини.





Что делать: посетить экскурсию, спуститься в пещеры, попробовать монастырскую трапезу, купить целебных трав и мёда.

Как добраться: город Серафимович (около 170 км от Волгограда). Машину можно оставить на бесплатной парковке.

Лето в Волгоградской области – это возможность открыть для себя удивительные места. Берите палатку, заряжайте камеры и отправляйтесь исследовать настоящие чудеса края.





Фото: Александр Куликов / РИАЦ, архив ИА «Высота 102», Анна Руфова / Моя планета,