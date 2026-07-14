Фотограф показал неповторимую красоту жарких закатов на Волге

Пять минут по мосту на автомобиле на противоположную сторону Волги – и вот под ногами жителей Волгограда уже горячий песок и спасительная речная прохлада. Смотришь на огромный город со стороны и оставляешь там суету рабочего дня, наблюдая за дивным закатом.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Андрей Поручаев запечатлел эти прекрасные мгновения.

Отметим, что лучше всего отправляться на другой берег Волги сразу по окончании рабочего дня – не позже 19.00. В таком случае вы точно не пропустите всей красоты меняющего краски вечернего неба.

Около 19.30 небосвод над Волгоградом начнет наливаться нежными тонами – от голубого до розового, а когда Солнце будет все больше и больше склоняться к горизонту, – взорвется яркими оттенками рыжего и золотого с «примесью» густых серых тонов.





Ценители волгоградских закатов съезжаются на берег Волги по вечерам в одиночку и компаниями. Кто-то забрасывает удочки в надежде на улов, кто-то делает эффектные снимки, а кто-то расслабляется, фиксируя увиденное в памяти, а не на телефоне.

Места всем «зрителям» хватит – вечерам на пляжах Заволжья не так многолюдно, как днем. Редакция ИА «Высота 102» рекомендует.















