



Волгоградская область – это не только набережная и Мамаев курган с его монументальной историей, но и уникальный регион с потрясающим разнообразием ландшафтов. Чтобы сохранить это богатство, были созданы семь уникальных природных парков Волгоградской области.

Для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и открыть для себя другую, дикую и прекрасную Волгоградскую область, мы подготовили гид по самым интересным из них – семь удивительных природных парков в Волгоградской области, которые докажут, что регион славится своим природным многообразием.

1. Природный парк «Эльтонский»: солнце под ногами





Природный парк «Эльтонский» включает в себя озеро и окружающие его степи. Озеро отличается очень малой глубиной: летом она составляет всего 7–10 сантиметров, тогда как весной, после таяния снега, глубина может достигать 1,5 метра. Эльтон часто сравнивают с Мертвым морем, ведь концентрация солей значительно выше, чем в Мертвом море — почти в полтора раза.

Как добраться:

• до поселка Эльтон можно доехать на автомобиле из Волгограда по трассе Р22. Расстояние — около 300 км. Лучше всего планировать поездку на своем транспорте или воспользоваться туром выходного дня.

Что посмотреть:

• Озеро Эльтон — главная жемчужина. Это самое большое по площади минеральное озеро в Европе, часто называемое «золотым» из-за невероятного розово-золотистого оттенка воды на закате. Его рапа (солевой раствор) и грязи обладают мощными лечебными свойствами, не уступающими Мертвому морю.

• Прогулки по дну озера. Уникальный опыт — пройтись по твердой соляной корке, ощущая себя на другой планете.

• Санаторий «Эльтон». Если вы хотите не просто посмотреть, но и подлечиться, местный санаторий предлагает программы с использованием знаменитых грязей и рапы.

2. Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»: зеленые легкие региона





Всего в нескольких десятках километров от шумных улиц Волгограда открывается удивительный мир. Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» — огромная территория площадью более 150 000 гектаров, захватывающая Среднеахтубинский, Ленинский и Светлоярский районы.

На фоне окружающих засушливых степей Пойма кажется настоящим оазисом — мозаика из почти 3000 водоемов (озер, проток, ериков), высокопродуктивных лугов и уникальных парковых дубрав. Сотни видов птиц, включая редких цапель и орланов-белохвостов, останавливаются здесь во время миграции, а около 70 видов краснокнижных растений и животных нашли здесь свой постоянный дом.

Как добраться:

• пойма расположена между Волгоградом и Волжским, а также тянется на десятки километров вдоль рек. Добраться можно на автомобиле, свернув с основных трасс, рейсовых автобусах или на электричке до станций в Средней Ахтубе или Ленинске.

Что посмотреть:

• Водное царство: Озера, ерики и затоны, которые идеально подходят для рыбалки, сплавов на байдарках и каякинга.

• Птичий рай: Орнитологи и любители природы оценят Пойму за ее разнообразие пернатых.

• Уникальные леса: Парковые дубравы и пойменные луга создают живописный ландшафт, идеальный для пеших походов и пикников.

3. Природный парк «Донской»: меловые горы и тихий Дон





В Иловлинском районе раскинулся один из самых живописных уголков региона — природный парк «Донской». Созданный для сохранения уникальной природы, сегодня он стал излюбленным местом отдыха, кто ищет потрясающие пейзажи, богатую историю.

Здесь насчитывается 125 видов животных, 94 вида растений и 3 вида грибов, занесенных в Красную книгу. Вся территория признана ключевой орнитологической территорией международного значения «Калачская излучина Дона».

Как добраться:

• парк расположен в Иловлинском районе в 86 км от Волгограда. На автомобиле из Волгограда нужно двигаться по трассе А-260 в сторону г. Иловля, а затем по указателям.

Что посмотреть:

• Меловые горы. Визитная карточка «Донского». Самые высокие в Европе меловые обрывы прорезаны глубокими каньонами и образуют причудливые формы. С их вершин открываются захватывающие дух панорамы на долину Дона.

• Таинственные родники. В дубравах парка бьют 39 чистых и холодных родников. Самые известные из них — «Текучий источник», «Татьянин ключ», Качалинский. Их вода считается целебной, а найти их помогут туристические маршруты.

• Природные скульптуры. Ветер и вода создали здесь удивительные творения. «Донской сфинкс» — огромная скала, напоминающая голову льва, и 7-метровый «эрозионный гриб» выглядят как декорации к фантастическому фильму.

• Загадочная Румын-гора. Это место овеяно легендами. Местные жители считают его аномальной зоной. Краткое пребывание здесь даст прилив сил, а вот долгая прогулка может спровоцировать головную боль.

4. Природный парк «Нижнехоперский»: песчаные массивы и сосновые боры





Владения природного парка «Нижнехопёрский» простираются на огромной территории — более 230 тысяч гектаров — захватывая три района: Кумылженский, Алексеевский и Нехаевский. Созданный в 2003 году для сохранения уникальной природы долины реки Хопёр, сегодня парк стал настоящим центром притяжения для ценителей дикой природы и эко-туризма.

Как добраться:

• парк находится на северо-западе области, в Кумылженском районе. Дорога из Волгограда на автомобиле займет 4-5 часов (около 350 км).

Что посмотреть:

• Река Хопер. Считается одной из самых чистых рек в Европе. Ее извилистое русло и нетронутые берега манят ценителей дикой природы и рыбалки.

• Уникальные песчаные массивы, сосновые боры и цветущие степи, создающие неповторимую мозаику пейзажей.

• Богатейший животный и растительный мир, включающий десятки видов, занесенных в Красную книгу.

• Кумылженские пески. Это настоящая мини-пустыня в центре степи, где можно увидеть классические барханы и сделать красивые фотографии.

5. Природный парк «Усть-Медведицкий»: святыни и песчаные барханы





Представьте место, где за один день можно пройти по раскаленной степи, спуститься в прохладный дубовый лес, оказаться среди песчаных барханов и посетить монастырь. Все это — природный парк «Усть-Медведицкий», расположенный на 52 тысячах гектарах в месте слияния Дона и Медведицы.

На территории парка находится город Серафимович — бывшая станица Усть-Медведицкая, основанная в 1595 году. Здесь сохранился Спасо-Преображенский монастырь с таинственными пещерами о которых писал Михаил Шолохов и куда стремятся паломники.

Как добраться:

• парк расположен в Серафимовичском районе. Из Волгограда нужно ехать на автомобиле по трассе А-260 (около 230 км) или воспользоваться автобусом.

Что посмотреть:

• Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий монастырь: действующий женский монастырь, известный своей пещерой с чудотворным камнем, на котором, по преданию, молилась игуменья Арсения.

• Насладиться природным многообразием: здесь сосредоточены 638 видов растений, включая краснокнижные тюльпаны и ирисы, 17 видов редких животных, 132 вида птиц, включая дрофу и стрепета.

• Левый берег: царство песков и лесов. Арчединско-Донские пески с барханами высотой до 6 метров соседствуют с березовыми рощами и пойменными лесами, где в озерах цветут белые кувшинки.

6. Парк «Цимлянские пески»: где живут мустанги и плещется искусственное море





На юго-западе Волгоградской области, у границ с Ростовской областью, раскинулся один из самых удивительных заповедных уголков региона — природный парк «Цимлянские пески». Это место поражает контрастами: здесь золотые пески возрастом в тысячи лет соседствуют с изумрудными лесами, а по бескрайним просторам свободно бегают табуны одичавших лошадей-мустангов.

Как добраться:

• Из Волгограда по трассе М21 (Е40) около 200 км до указателя на посёлок Чернышковский, затем поворот налево на хутор Тормосин — еще 45 км пути. Дорога до Тормосина асфальтированная, далее — грунтовые дороги.

Что посмотреть:

• Цимлянские пески: главное чудо парка, чей возраст соответствует возрасту Днепровского и Московского оледенения.

• Дикие мустанги: Здесь можно увидеть уникальное зрелище — стада грациозных одичавших лошадей. Эти мустанги стали настоящим символом парка и никого не оставляют равнодушным.

• Цимлянское водохранилище: Искусственное море поражает масштабами: длина 260 км, ширина до 30 км. Его создание в середине XX века — воплощение многовековой мечты о соединении Волги и Дона. Сегодня это рай для рыбаков и любителей пляжного отдыха.

7. Природный парк «Щербаковский»: Волжская Швейцария в Волгоградской области





В 250 км от Волгограда спрятался удивительный уголок природы, который часто называют «Волжской Швейцарией». Это природный парк «Щербаковский» — уникальное место, где великая Волга делает изгиб, создавая потрясающие пейзажи. Для туристов подготовлены 12 разнообразных пешеходных маршрутов.

Здесь обитают орлы-могильники (королевские орлы), большие подорлики и дрофы, находящиеся на грани исчезновения. Величественный орлан-белохвост также является важной частью местной фауны. Колонии сурков и биоценозы, созданные бобрами, представляют собой интересные объекты для наблюдений. Часто можно увидеть косуль и стада кабанов, которые добавляют разнообразия в местную экосистему.

Как добраться:

• Из Волгограда по трассе в сторону Камышина (около 250 км), затем еще 50 км до села Верхняя Добринка, где находится администрация парка. Дорога займет примерно 4-5 часов. Также можно доехать до Камышина, а затем на местном транспорте до Верхней Добринки.

Что посмотреть:

• Столбичи — 100-метровые меловые колонны, напоминающие органные трубы, сформировались в те времена, когда Приволжская возвышенность была дном древнего моря.

• Щербаковская балка: "Волжская Швейцария" с крутыми склонами и родниками. Глубокий каньон с отвесными скалами, напоминающий предгорья Кавказа, станет отличным местом для прогулки и локацией для фото.

• Ураков бугор: археологический памятник, стоянка эпохи мезолита. Здесь также находятся рукотворные пещеры: по одной из самых популярных легенд, их вырыли разбойники из шайки Степана Разина, которые прятали здесь награбленные сокровища.

Парки Волгоградской области – это возможность за один отпуск увидеть и соленое озеро, и меловые горы, и песчаные дюны, и богатые жизнью пойменные леса. Они предлагают отдых на любой вкус: от пассивного релакса на берегу Дона до активных сплавов по Хопру и треккинга по песчаным барханам.