Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
«В мае город становится туристической Меккой»: экскурсовод – о том, что ищут в Волгограде тысячи туристов

В мае Волгоград традиционно становится городом, манящим туристов из разных уголков страны. Приезжая в город на Волге с вполне конкретным маршрутом и стереотипом о том, что обойти все улочки и собрать квинтэссенцию всего «самого-самого» возможно максимум за пару дней, на месте многие горожане открывают для себя абсолютно новую реальность. Что больше всего впечатляет путешественников? Правда ли, что современные туристы становятся все более искушенными? И чего им не хватает для полного счастья? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с известным волгоградским экскурсоводом Ириной Волковой.

У многих россиян сложилась давняя традиция. Каждый год они встречают День Победы именно в Волгограде. Зная его историю, не в первый раз гуляя по историческому центру и сворачивая с официальных туристических маршрутов, они едут сюда не столько за культурной программой, сколько за атмосферой. Пробирающей до мурашек и трогающей до слез.

- В майские праздники наш город всегда становится туристической Меккой. Это уже давно известный и подтвержденный факт, - констатирует Ирина Волкова. – Основной маршрут большинства, конечно, традиционен, ведь для людей принципиален момент – возложить цветы к Вечному огню на главной высоте России. К примеру, в этом году я познакомилась с двумя туристками из Якутии. Отец одной из них воевал связистом в 138-й дивизии Людникова, которая обороняла завод «Баррикады». Прошел всю войну, в 1970-м приезжал в Волгоград на закладку капсулу времени. Сейчас его, увы, уже нет в живых, но дочь прошла по Мамаеву кургану с его портретом и постаралась найти в нашем городе близких его однополчан.


За последние десять лет, признает волгоградский экскурсовод, изменился не только сам город, но и выбирающие его путники. Среди современных веяний – и запрос на открытие новых маршрутов, и желание провести время с максимальным комфортом.

- Отзывы о Волгограде бывают разными, и в этом случае очень много зависит от возраста путешественников. Конечно, большинство из них остаются под большим впечатлением не только от Мамаева кургана, но и от Волги, от нашей архитектуры и даже розовых аллей в центре города. Но порой излишняя любовь к комфорту мешает восприятию окружающей обстановки. Волгоград построен так, что до многих достопримечательностей в нем нужно идти ногами. В праздничные дни многие улицы и вовсе переходят на пешеходный режим, что, конечно, устраивает не всех.


«Увидеть все за один день здесь невозможно»

В последние годы волгоградские гиды все чаще сталкиваются и с другой удивляющей их тенденцией. Приезжая в Волгоград даже в праздничные дни, далеко не все туристы знают, почему именно он стал жирной точкой на карте не только нашей страны, но и всего мира.

- В прежние времена все, как один, туристы ехали в город-герой Сталинград. Со знанием его истории и четким пониманием своих целей, - отмечает Ирина Волкова. – Сейчас же некоторые гости города не понимают, куда они прибыли. К сожалению, не все из них разбираются даже в том, что означает термин «город-герой». Кстати, такие скудные познания отличают не только молодых людей. Конечно, в этом случае мы работаем более индивидуально и углубленно.


Говорить о том, что Волгоград – город для путешествия выходного дня, местным экскурсоводом порой и не приходится. В этом гуляющие по центральным улочкам путники убеждаются и сами. 

- Люди вдруг с удивлением обнаруживают, что Волгоград – один из самых солнечных городов страны. С огромной навигацией. С прекрасными парками. С интересной и вкусной историей, - перечисляет Ирина Волкова. – И это мы говорим только про сам город. В Волгоградской области в списке обязательных – посещение Волго-Ахтубинской поймы с экотропами и конными клубами, крестьянским подворьем, в котором смогут рассказать о шелководстве, Калининым парком и местами с заповедными зонами. Большое хозяйство клубники, самые северные виноградники в стране, сыроварни. Все чаще к нам также приезжают на летний кемпинг – и не просто на неделю, но на целый месяц.


Впрочем, зрелища в Волгограде из года в год становится все больше и больше,. А вот с «хлебом» дела, напротив, обстоят не так позитивно.

- Многие туристы хотят попробовать не только локальные продукты, но и традиционные блюда казачьей кухни. Раньше в Волгограде было больше тематических ресторанов, передающих колорит места, - признает Ирина. – Сейчас же мы часто заглядываем с туристами в кофейню «Каланча», которая не просто угощает авторскими напитками, но и рассказывает об истории. А вот рестораны авторской кухни, как правило, состоят в ценовом сегменте выше среднего. Чего-то доступного каждому в центре города не так много. Хотелось бы, чтобы региональная изюминка, которую можно попробовать на вкус, благодаря продукции «Конфила», «Садов Придонья» и «Планета Арбуз» с каждым годом все расширялась.

Фото Ирины Волковой и из архива V102.ru

