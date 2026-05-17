



В мае Волгоград традиционно становится городом, манящим туристов из разных уголков страны. Приезжая в город на Волге с вполне конкретным маршрутом и стереотипом о том, что обойти все улочки и собрать квинтэссенцию всего «самого-самого» возможно максимум за пару дней, на месте многие горожане открывают для себя абсолютно новую реальность. Что больше всего впечатляет путешественников? Правда ли, что современные туристы становятся все более искушенными? И чего им не хватает для полного счастья? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с известным волгоградским экскурсоводом Ириной Волковой.

У многих россиян сложилась давняя традиция. Каждый год они встречают День Победы именно в Волгограде. Зная его историю, не в первый раз гуляя по историческому центру и сворачивая с официальных туристических маршрутов, они едут сюда не столько за культурной программой, сколько за атмосферой. Пробирающей до мурашек и трогающей до слез.

- В майские праздники наш город всегда становится туристической Меккой. Это уже давно известный и подтвержденный факт, - констатирует Ирина Волкова. – Основной маршрут большинства, конечно, традиционен, ведь для людей принципиален момент – возложить цветы к Вечному огню на главной высоте России. К примеру, в этом году я познакомилась с двумя туристками из Якутии. Отец одной из них воевал связистом в 138-й дивизии Людникова, которая обороняла завод «Баррикады». Прошел всю войну, в 1970-м приезжал в Волгоград на закладку капсулу времени. Сейчас его, увы, уже нет в живых, но дочь прошла по Мамаеву кургану с его портретом и постаралась найти в нашем городе близких его однополчан.





За последние десять лет, признает волгоградский экскурсовод, изменился не только сам город, но и выбирающие его путники. Среди современных веяний – и запрос на открытие новых маршрутов, и желание провести время с максимальным комфортом.

- Отзывы о Волгограде бывают разными, и в этом случае очень много зависит от возраста путешественников. Конечно, большинство из них остаются под большим впечатлением не только от Мамаева кургана, но и от Волги, от нашей архитектуры и даже розовых аллей в центре города. Но порой излишняя любовь к комфорту мешает восприятию окружающей обстановки. Волгоград построен так, что до многих достопримечательностей в нем нужно идти ногами. В праздничные дни многие улицы и вовсе переходят на пешеходный режим, что, конечно, устраивает не всех.





«Увидеть все за один день здесь невозможно»

В последние годы волгоградские гиды все чаще сталкиваются и с другой удивляющей их тенденцией. Приезжая в Волгоград даже в праздничные дни, далеко не все туристы знают, почему именно он стал жирной точкой на карте не только нашей страны, но и всего мира.

- В прежние времена все, как один, туристы ехали в город-герой Сталинград. Со знанием его истории и четким пониманием своих целей, - отмечает Ирина Волкова. – Сейчас же некоторые гости города не понимают, куда они прибыли. К сожалению, не все из них разбираются даже в том, что означает термин «город-герой». Кстати, такие скудные познания отличают не только молодых людей. Конечно, в этом случае мы работаем более индивидуально и углубленно.





Говорить о том, что Волгоград – город для путешествия выходного дня, местным экскурсоводом порой и не приходится. В этом гуляющие по центральным улочкам путники убеждаются и сами.

- Люди вдруг с удивлением обнаруживают, что Волгоград – один из самых солнечных городов страны. С огромной навигацией. С прекрасными парками. С интересной и вкусной историей, - перечисляет Ирина Волкова. – И это мы говорим только про сам город. В Волгоградской области в списке обязательных – посещение Волго-Ахтубинской поймы с экотропами и конными клубами, крестьянским подворьем, в котором смогут рассказать о шелководстве, Калининым парком и местами с заповедными зонами. Большое хозяйство клубники, самые северные виноградники в стране, сыроварни. Все чаще к нам также приезжают на летний кемпинг – и не просто на неделю, но на целый месяц.





Впрочем, зрелища в Волгограде из года в год становится все больше и больше,. А вот с «хлебом» дела, напротив, обстоят не так позитивно.

- Многие туристы хотят попробовать не только локальные продукты, но и традиционные блюда казачьей кухни. Раньше в Волгограде было больше тематических ресторанов, передающих колорит места, - признает Ирина. – Сейчас же мы часто заглядываем с туристами в кофейню «Каланча», которая не просто угощает авторскими напитками, но и рассказывает об истории. А вот рестораны авторской кухни, как правило, состоят в ценовом сегменте выше среднего. Чего-то доступного каждому в центре города не так много. Хотелось бы, чтобы региональная изюминка, которую можно попробовать на вкус, благодаря продукции «Конфила», «Садов Придонья» и «Планета Арбуз» с каждым годом все расширялась.

Фото Ирины Волковой и из архива V102.ru