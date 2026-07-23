Главное

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моря
Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили исследование азовской рыбы и обнаружили в одном из видов радиоактивный изотоп, сообщает Привет-Ростов. Результаты, однако, не стали поводом для запрета на вылов и употребление...
Федеральные новости
 Wildberries начал выплаты пострадавшим селлерам: что говорят сами предприниматели
Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат продавцам, пострадавшим из-за атак на склады. – Сегодня мы начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали....
Регион Туристический

Рыбалка в Волгоградской области в августе: советы опытных рыбаков и «клёвые места»

Регион Туристический 23.07.2026 18:31
0
23.07.2026 18:31


Август в Волгоградской области считается одним из самых удачных месяцев для рыбалки: весенний нерестовый запрет уже завершился, вода постепенно остывает, а сазан, судак, щука и сом начинают активно кормиться перед осенью. Для многих волгоградских рыбаков это время поездок на Ахтубу, Волгу, Дон и Хопёр – именно здесь в конце лета можно рассчитывать не только на хороший клёв, но и на настоящий трофей.

Разбираемся, где клюёт рыба в Волгоградской области в августе, какие снасти взять с собой и какие правила важно соблюдать, чтобы отдых у воды не обернулся штрафом. 

Можно ли ловить рыбу в августе в Волгоградской области

В августе общего запрета на любительскую рыбалку в Волгоградской области нет. В отличие от весны, когда действовал нерестовый запрет, в последний летний месяц ловить рыбу на большинстве водоёмов региона разрешено.


Однако некоторые ограничения продолжают действовать:

  • Раки – под запретом с 1 января по 15 сентября.

  • Осетровые виды – добыча запрещена круглый год.

  • Краснокнижные виды рыб – нельзя вылавливать вырезуба, белорыбицу, шемаю и другие виды, занесённые в Красные книги РФ и Волгоградской области.

  • Запрещённые снасти – сети, электроудочки, взрывчатые и токсичные вещества, а также багрение и глушение.

  • Локальные ограничения – действуют в охранных зонах гидроэнергетических объектов, на судоходных участках, рядом с рыбоводными хозяйствами и в местах выпуска молоди рыб.

За нарушение правил предусмотрены штрафы и возможная конфискация снастей или лодки. 

Ахтуба: лучшее место для трофейной рыбалки в августе

Рыбалка на Ахтубе в августе – один из самых популярных запросов среди волгоградских любителей ловли. В это время здесь особенно активно клюют сазан, сом, судак и жерех.

Что ловится на Ахтубе в августе

  • Сом – держится на перекатах и в глубоких ямах.

  • Судак, окунь – активно берёт на песчаных косах и участках с течением.

  • Сазан – выходит на кормёжку в закоряженные низины и под крутояры.

  • Жерех – в августе у него начинается активный жор.

  • Щука – лучше реагирует на спиннинговые приманки ближе к концу месяца.

  • Карась и лещ – ловятся в старицах, ериках и пойменных озёрах.

Для жереха лучше всего работают кастмастеры до 50 г, пилькеры с мушками, попперы и джеркбейты. Леща эффективнее ловить на фидер с ароматной прикормкой из отрубей, сухарей, кукурузы и специй, но у каждого опытного рыбака – свои секреты.

Рыбалка на Волге в августе: щука, судак и лещ

Волга в августе – это бескрайние просторы и возможность поймать действительно крупную рыбу. Особенно популярны участки в районе Волгограда, Волжского и Волго-Ахтубинской поймы.


Что ловится на Волге в августе?

  • Щука – на спиннинг и живца.

  • Судак – на джиговые приманки.

  • Окунь – на блёсны и небольшие воблеры.

  • Лещ – на фидер и поплавочную удочку.

Лучшие снасти

По словам заядлых рыболовов, для щуки и судака подойдут спиннинги с тестом 10–30 г, воблеры и джиг-приманки 10–20 г. Леща лучше ловить на фидер с прикормкой, а окуня – на лёгкие блёсны.

Дон: классика волгоградской рыбалки

Рыбалка на Дону в Волгоградской области в августе привлекает как новичков, так и опытных рыболовов. Спокойные воды и разнообразие рыбы делают Дон одним из самых популярных направлений.

Что можно поймать на Дону в августе

  • Щуку – на живца и искусственные приманки.

  • Судака – на джиг.

  • Леща – на донные снасти поплавочной удочкой.

  • Карпа (реже) – в местах с густой растительностью.

Для хищника лучше использовать спиннинг, а для мирной рыбы — фидер или поплавочную удочку с червём, кукурузой или перловкой.

Хопёр: тихие заливы и редкие трофеи

Хопёр – одна из самых живописных рек Волгоградской области. В августе здесь можно поймать как привычную белую рыбу, так и редкие трофеи.

Какая рыба водится в Хопре в августе:

  • лещ, язь, голавль, плотва, густера, карась, чехонь;

  • щука, окунь, судак;

  • сом, сазан и линь.

Самые перспективные места на Хопре по словам местных рыбаков - район станицы Алексеевской; окрестности станицы Слащевской; участок возле впадения Хопра в Дон, близ станицы Букановской.

Рыба часто держится в тихих заливах, у камышовых зарослей, в ямах и рядом с затопленными деревьями.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Регион Туристический
23.07.2026 18:31
Регион Туристический 23.07.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
16.07.2026 13:24
Регион Туристический 16.07.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
14.07.2026 21:30
Регион Туристический 14.07.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
10.07.2026 14:25
Регион Туристический 10.07.2026 14:25
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
28.06.2026 08:50
Регион Туристический 28.06.2026 08:50
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
25.06.2026 18:59
Регион Туристический 25.06.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
06.06.2026 16:40
Регион Туристический 06.06.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
19.05.2026 19:30
Регион Туристический 19.05.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
19.05.2026 09:07
Регион Туристический 19.05.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Регион Туристический
17.05.2026 20:05
Регион Туристический 17.05.2026 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:19
«КАМАЗ» – «Ротор»: прагматизм хозяев против результативности гостейСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области пресекли перевозку хрюшек-«нелегалов»Смотреть фотографии
18:31
Рыбалка в Волгоградской области в августе: советы опытных рыбаков и «клёвые места»Смотреть фотографии
18:17
Врачи вернули волгоградца к жизни после остановки сердцаСмотреть фотографии
17:57
«Нуждается в медицинской помощи»: в Волжском бесследно пропала молодая женщинаСмотреть фотографии
17:24
«Дошел до Германии»: ветеран ВОВ Иван Закачурин отмечает 100-летиеСмотреть фотографии
16:03
Похититель 34 золотых браслетов из ЦУМа в Волжском идет под судСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде отряду «Бессмертный Сталинград» передали дроны и техникуСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде скончался экс-гендиректор «Каустика» Олег БолотинСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде задерживают и отменяют рейсы из МосквыСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде часть магазинов «заморозила» цены перед 1 сентябряСмотреть фотографии
14:51
Верховный суд подтвердил приговор пособнику украинской разведки из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионамиСмотреть фотографии
13:49
Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублейСмотреть фотографии
13:28
Генпрокуратура: штраф Росприроднадзора едва не разорил волгоградского бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
«Один что-то крякнул на меня и дернулся»: в Волгограде спустя 29 лет раскрыли убийство на трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В МЧС раскрыли причину черного дыма в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-FiСмотреть фотографии
12:19
А если сотня не одна? Стало известно, какую сумму начислят волгоградским отличникам ЕГЭСмотреть фотографии
11:54
Работы китайского мастера выставят в музее Машкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Чтобы не уезжали? Одаренным школьникам будут платить за поступление в волгоградские вузыСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом после аварии погибла пожилая водитель мотороллераСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель украинской легковушкиСмотреть фотографии
10:32
Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моряСмотреть фотографии
10:10
Будет «жарко»: Волгоградская область проводит рабочую неделю дождямиСмотреть фотографии
09:32
Авария парализовала работу скоростных трамваев в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Пьяный волгоградец приемом самбо изувечил прохожегоСмотреть фотографии
09:06
Александр Дудаков принёс Волгоградской области бронзовую медаль на первенстве России по плаваниюСмотреть фотографии
08:45
Военные отбили ночную атаку вражеских БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Замминистра МВД встретился с личным составом ГУ МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
 