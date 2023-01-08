Редкое растение из Волгоградской области попало в гид по городам

В Иловлинском районе Волгоградской области в природном парке Донской фотограф-любитель из Волгограда снял краснокнижное растение необычного лилового цвета. По словам автора снимков Дмитрия Сохина, его работы разместил крупнейший блог о живой природе Rutraveller (бывший National Geografic в России).

— На фото изображены склоны меловых гор в охраняемой природной территории, сплошь покрытые растениями необычного лилового цвета, — рассказал ИА «Высота 102» Сохин. — «Донская лаванда» — именно так названа фотография, которая вызывает ассоциации с полями лаванды, которые давно стали местами для фототуров в Крыму.





Волгоградский фотограф пояснил, что в кадр попал копеечник меловой. Изначально снимок растения он разместил на своей странице в соцсетях.

— Это достаточно редкое растение, эндемик меловых обнажений Нижней Волги и Среднего Дона. Цветет в июне-июле. Внесено в Красную Книгу РФ, ряда российских регионов, в том числе и Волгоградской области, — отметил Дмитрий Сохин. — Необычность фото в том, что он редко образует такие плотные сообщества. Можно сказать, мне и другим посетителям парка в районе урочища Подгорского повезло. Впрочем, возможно просто год был для копеечника урожайным, обычно в июле осадков в нашем регионе гораздо меньше, и не факт, что следующим летом мы сможем увидеть подобное великолепие.





Как уточнил Сохин, так как основной ареал растения в России, по словам специалистов, лежит в Волгоградской области, шансов на это именно у волгоградцев гораздо больше.

— Правда, хочется предостеречь любителей фотосессий — растение находится под охраной, и топтать его и тем более собирать на букеты, не стоит, — резюмировал фотограф.

Фото: Дмитрий Сохин