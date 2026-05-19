



Урюпинск давно перестал быть только героем анекдотов и мемов. Сегодня это один из самых необычных туристических городов Волгоградской области, куда едут за атмосферой настоящей русской провинции, казачьей историей и знаменитыми пуховыми платками. Город стоит на берегу Хопра, окружен зеленью и тихими улочками, а его размер идеально подходит для короткого путешествия на выходные.

Рассказываем, как добраться до Урюпинска, что посмотреть за 2 дня, где поесть, где остановиться и какие сувениры стоит увезти домой.

Почему туристы едут в Урюпинск

Запросы «что посмотреть в Урюпинске», «куда поехать в Волгоградской области» и «тур выходного дня из Волгограда» стабильно набирают популярность. И это неудивительно: Урюпинск сочетает сразу несколько форматов отдыха:

провинциальный туризм;

поездки по малым городам России;

гастрономические и ремесленные маршруты;

паломнический туризм;

спокойный отдых у природы.

Город называют столицей российской провинции неофициально, но очень точно. Здесь сохранился размеренный ритм жизни, старые купеческие дома, традиции вязания пуховых изделий и особая атмосфера южнорусского уезда.





Как добраться до Урюпинска

На поезде

Железнодорожное сообщение – один из самых удобных способов добраться до города без автомобиля. Время в пути из Волгограда составляет 6 ч 46 мин.

Железнодорожный вокзал находится недалеко от центра, поэтому до главных достопримечательностей можно дойти пешком.

На автобусе

Автобусы в Урюпинск ходят из Волгограда, Воронежа, Саратова, Тамбова и соседних районов области. Этот вариант особенно удобен для коротких поездок на выходные.

Из Волгограда автобус идет примерно от четырех с половиной до шести часов, из Воронежа — около 5 часов.

На самолете

Ближайший аэропорт расположен в Воронеже. Оттуда можно доехать на машине или автобусом. Также туристы часто прилетают в Волгоград, а затем продолжают путь наземным транспортом.

Что посмотреть в Урюпинске за 2 дня





День первый: центр города и символы Урюпинска

Памятник Козе-кормилице

Начать прогулку стоит с главного символа города. Памятник козе — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Урюпинска. Именно козий пух сделал город известным далеко за пределами Волгоградской области.

Здесь туристы обязательно делают фотографии и покупают первые сувениры.

Скульптура «Рукодельницы»

Композиция из трех женщин, вяжущих пуховый платок, показывает главное ремесло города. Это одно из самых атмосферных мест для прогулки по центру.

Особенно красиво здесь летом, когда улицы утопают в зелени.

Урюпинский художественно-краеведческий музей

Тем, кто хочет понять историю города, обязательно стоит зайти в музей. Экспозиции посвящены казачеству, природе Хоперского края, железной дороге и быту местных жителей.

Здесь можно увидеть старинные предметы, архивные фотографии и работы местных художников.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы

Белоснежный храм с голубыми куполами считается главным духовным центром Урюпинска. Сюда приезжают паломники со всей России.

В соборе хранится Урюпинская икона Божией Матери, которую почитают чудотворной.





Арка в честь явления Урюпинской иконы

Вечером стоит прогуляться по центральной площади, где расположена арка в память о явлении иконы. Прототипом памятника послужила арка, которая до Октябрьской революции 1917 года стояла рядом с церковно-приходской школой Христорождественской церкви. Арка была воздвигнута в честь Их Императорских Величеств, но была уничтожена в период Гражданской войны.

День второй: музеи, природа и атмосфера Хопра

Музей Козы

Одна из самых необычных локаций региона. Музей рассказывает о козоводстве, пуховом промысле и традициях местных мастериц. В музее Козы в Урюпинске организуются интерактивные мероприятия и мастер-классы. Гости могут создать собственный пуховый шарф, связав его вручную или на механической машинке. Кроме того, проводятся лекции, этнографические мероприятия и квесты.





Памятник героям «Судьбы человека»

Любителям литературы стоит посетить памятник героям рассказа Михаила Шолохова. Именно Урюпинск стал местом действия знаменитого произведения.

Это одна из точек, где особенно чувствуется связь города с историей русской литературы. Памятник был открыт в 2005 году в честь 100-летия Михаила Шолохова и в ознаменование 60-летия Победы над нацистской Германией.





Скульптура «Анекдот»

Необычная композиция профессора и студента давно стала популярной у туристов. Она напоминает о знаменитой фразе «Уеду в Урюпинск» и ироничном образе города в массовой культуре. Черничкин сад

Если хочется тишины и природы, отправляйтесь в Черничкин сад. Это большой зеленый массив с редкими растениями, старыми деревьями и прогулочными тропами.

Весной здесь особенно красиво благодаря цветущим фруктовым деревьям. На этой природной территории обнаружено около 30 видов растений, среди которых четыре вида включены в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области.

Святой источник

На окраине города находится источник, связанный с историей явления Урюпинской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых святынь Волгоградской области.

Согласно легенде, икона появилась 8 июня 1827 года (или в 1829–1830 годах) возле станицы Урюпинская, на правом берегу реки Хопра, в урочище Каменный Буерак. Она висела на ветке дерева рядом с колодцем, который возник сам по себе. Икону обнаружили две женщины, жившие неподалеку отшельницами. Вскоре здесь начались чудеса исцелений.

В 1854 году икону перенесли в станицу Урюпинскую и установили в храме Покрова Пресвятой Богородицы, где она продолжает быть объектом поклонения. А к источнику по сей день многие приезжают за святой водой и спокойствием.

Что привезти из Урюпинска

Запрос «что купить в Урюпинске» – один из самых популярных у туристов. Главный местный сувенир известен на всю страну.

Пуховые платки и изделия из козьего пуха – это главный символ города и один из самых востребованных сувениров Волгоградской области.





Туристы покупают:

пуховые платки;

варежки;

носки;

шарфы;

палантины;

детские вещи.

Лучше всего приобретать изделия у местных мастериц или на городских ярмарках — так можно найти действительно ручную работу.

Казачьи сувениры

В Урюпинске продают различные деревянные изделия, керамику, травяные сборы, мед, сувениры с символикой города.

Домашняя выпечка и мед

Многие туристы увозят местные пироги, варенье и степной мед. Особенно популярны небольшие семейные пекарни.

Где поесть в Урюпинске

Большинство кафе расположено в центре, рядом с проспектом Ленина и улицей Советской.





Популярные блюда:

хоперская уха;

борщ с пампушками;

домашние пироги;

шашлык;

блюда казачьей кухни.

Где остановиться в Урюпинске

Для туристов доступны гостиницы и мини-отели, базы отдыха у Хопра и различные частные апартаменты.

Тем, кто приезжает на 1–2 дня, удобнее выбирать жилье рядом с центром: большинство достопримечательностей находится в пешей доступности.





Когда лучше ехать в Урюпинск

Лучшее время для поездки май, июнь, сентябрь и начало октября. Весной город особенно зеленый, летом здесь проходят ярмарки и фестивали, а осенью приятно гулять вдоль Хопра.

Урюпинск – это не про шумные развлечения и большие туристические потоки. Сюда едут за другим: за спокойствием, живой историей, неспешными прогулками и ощущением настоящей российской провинции.

