



Волгоградская область уже много лет считается одним из лучших регионов России для любительской рыбалки. Здесь встречаются и трофейный судак, и осторожный сазан, и активная щука, а количество перспективных мест позволяет рыбачить как с берега, так и с лодки. Особенно популярна рыбалка в Волгоградской области в мае и июне — именно в это время начинается активный клев после весеннего половодья.

Регион славится уникальным расположением благодаря двум крупным рекам — Волге и Дону, многочисленным ерикам, озерам, затонам и водохранилищам. Любители «дикой» рыбалки находят уединенные места в пойме, а те, кто предпочитает комфорт, выбирают современные турбазы и базы отдыха.

Где лучше рыбачить в Волгоградской области в мае–июне:

Ахтуба и Волго-Ахтубинская пойма

Волго-Ахтубинская пойма – одно из самых известных рыболовных направлений юга России. В мае здесь активно ловятся щука, окунь, судак, карась, лещ и сазан. После окончания нерестовых ограничений начинается особенно продуктивная летняя рыбалка.





Популярные точки:

ерик Воложка;

Старая Ахтуба;

остров Сарпинский;

воложка Куропатка;

районы возле Заплавного и Ленинска.

На Ахтубу едут как за хищником на спиннинг, так и за мирной рыбой на фидер и поплавочную удочку. В июне хорошо работают джиговые приманки, воблеры и силикон.

Рыбалка на Дону

Дон – отличная альтернатива Волге. Здесь меньше мошки и комаров, а рельеф реки позволяет успешно ловить и на фидер, и на спиннинг.

Самые популярные направления традиционно – хутор Вертячий и станица Трехостровская.





В начале лета на Дону хорошо ловятся:

судак,

сом,

щука,

сазан,

лещ,

густера,

карась.

Многие рыболовы выбирают Дон именно для июньской рыбалки благодаря стабильному клеву и живописным берегам.

Волгоградское водохранилище: трофейный судак и сом

Волгоградское водохранилище часто называют «волгоградским морем». Здесь отличные условия для охоты за крупным судаком, жерехом и сомом.

Особенно популярны «клёвые» места в окрестностях села Оленье и залив Горный Балыклей.





Для рыбалки летом опытные рыболовы советуют брать:

силиконовые приманки,

воблеры,

мандулы,

тяжелые джиг-головки,

фидерные снасти medium и heavy.

Какая рыба клюет в мае и июне в Волгоградской области

В конце весны и начале лета в водоемах региона можно поймать судака, щуку, окуня, сазана, карася, леща, густеру, жереха, сома, плотву, красноперку.

После спада воды особенно активизируется судак, а ближе к июлю начинается стабильный клев сазана и крупного леща.

Запреты и правила рыбалки в Волгоградской области

Перед поездкой важно учитывать ограничения. В регионе действуют правила для двух рыбохозяйственных бассейнов — Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского.

Для большинства водоемов в мае еще сохраняются нерестовые ограничения. Также действуют нормы суточного вылова:

до 10 кг — в Волжско-Каспийском бассейне;

до 5 кг — в Азово-Черноморском бассейне.

Запрещено ловить краснокнижные виды рыб, включая: осетра, белугу, стерлядь, шемаю, белорыбицу.

Штрафы за нарушение правил рыболовства могут достигать сотен тысяч рублей.

Также напомним, что рыбалка в Донском бассейне на рыбца запрещена до 15 июня, а на судака – до 8 июня. А вот запрет на вылов щуки уже снят.

Кроме того, до 15 сентября не допускается вылов пресноводного рака в Цимлянском водохранилище.





Когда лучше ехать на рыбалку

Лучшее время для рыбалки в Волгоградской области:

май — для ловли щуки, окуня и карася;

июнь — для судака, сазана и леща;

июль–сентябрь — для трофейной рыбалки на Волге и Дону.

В мае стоит учитывать подъем воды и мошку в пойме. Многие опытные рыбаки предпочитают выезды со второй половины июня, когда уровень воды стабилизируется.

Советы рыболовам

Перед поездкой проверяйте нерестовые ограничения.

Для удаленных мест лучше использовать внедорожник.

Заранее скачивайте офлайн-карты.

В июне обязательно берите защиту от комаров и мошки.

На больших водоемах используйте эхолот для поиска бровок и ям.

Рыбалка в Волгоградской области в мае–июне 2026 года обещает быть особенно интересной благодаря раннему прогреву воды и хорошей активности рыбы. Независимо от того, выберете ли вы Ахтубу, Дон или Волгоградское водохранилище, шансы вернуться домой с достойным уловом здесь действительно высоки.