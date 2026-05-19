Волгоградская область уже много лет считается одним из лучших регионов России для любительской рыбалки. Здесь встречаются и трофейный судак, и осторожный сазан, и активная щука, а количество перспективных мест позволяет рыбачить как с берега, так и с лодки. Особенно популярна рыбалка в Волгоградской области в мае и июне — именно в это время начинается активный клев после весеннего половодья.
Регион славится уникальным расположением благодаря двум крупным рекам — Волге и Дону, многочисленным ерикам, озерам, затонам и водохранилищам. Любители «дикой» рыбалки находят уединенные места в пойме, а те, кто предпочитает комфорт, выбирают современные турбазы и базы отдыха.
Где лучше рыбачить в Волгоградской области в мае–июне:
Ахтуба и Волго-Ахтубинская пойма
Волго-Ахтубинская пойма – одно из самых известных рыболовных направлений юга России. В мае здесь активно ловятся щука, окунь, судак, карась, лещ и сазан. После окончания нерестовых ограничений начинается особенно продуктивная летняя рыбалка.
Популярные точки:
- ерик Воложка;
- Старая Ахтуба;
- остров Сарпинский;
- воложка Куропатка;
- районы возле Заплавного и Ленинска.
На Ахтубу едут как за хищником на спиннинг, так и за мирной рыбой на фидер и поплавочную удочку. В июне хорошо работают джиговые приманки, воблеры и силикон.
Рыбалка на Дону
Дон – отличная альтернатива Волге. Здесь меньше мошки и комаров, а рельеф реки позволяет успешно ловить и на фидер, и на спиннинг.
Самые популярные направления традиционно – хутор Вертячий и станица Трехостровская.
В начале лета на Дону хорошо ловятся:
- судак,
- сом,
- щука,
- сазан,
- лещ,
- густера,
- карась.
Многие рыболовы выбирают Дон именно для июньской рыбалки благодаря стабильному клеву и живописным берегам.
Волгоградское водохранилище: трофейный судак и сом
Волгоградское водохранилище часто называют «волгоградским морем». Здесь отличные условия для охоты за крупным судаком, жерехом и сомом.
Особенно популярны «клёвые» места в окрестностях села Оленье и залив Горный Балыклей.
Для рыбалки летом опытные рыболовы советуют брать:
- силиконовые приманки,
- воблеры,
- мандулы,
- тяжелые джиг-головки,
- фидерные снасти medium и heavy.
Какая рыба клюет в мае и июне в Волгоградской области
В конце весны и начале лета в водоемах региона можно поймать судака, щуку, окуня, сазана, карася, леща, густеру, жереха, сома, плотву, красноперку.
После спада воды особенно активизируется судак, а ближе к июлю начинается стабильный клев сазана и крупного леща.
Запреты и правила рыбалки в Волгоградской области
Перед поездкой важно учитывать ограничения. В регионе действуют правила для двух рыбохозяйственных бассейнов — Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского.
Для большинства водоемов в мае еще сохраняются нерестовые ограничения. Также действуют нормы суточного вылова:
- до 10 кг — в Волжско-Каспийском бассейне;
- до 5 кг — в Азово-Черноморском бассейне.
Запрещено ловить краснокнижные виды рыб, включая: осетра, белугу, стерлядь, шемаю, белорыбицу.
Штрафы за нарушение правил рыболовства могут достигать сотен тысяч рублей.
Также напомним, что рыбалка в Донском бассейне на рыбца запрещена до 15 июня, а на судака – до 8 июня. А вот запрет на вылов щуки уже снят.
Кроме того, до 15 сентября не допускается вылов пресноводного рака в Цимлянском водохранилище.
Когда лучше ехать на рыбалку
Лучшее время для рыбалки в Волгоградской области:
- май — для ловли щуки, окуня и карася;
- июнь — для судака, сазана и леща;
- июль–сентябрь — для трофейной рыбалки на Волге и Дону.
В мае стоит учитывать подъем воды и мошку в пойме. Многие опытные рыбаки предпочитают выезды со второй половины июня, когда уровень воды стабилизируется.
Советы рыболовам
- Перед поездкой проверяйте нерестовые ограничения.
- Для удаленных мест лучше использовать внедорожник.
- Заранее скачивайте офлайн-карты.
- В июне обязательно берите защиту от комаров и мошки.
- На больших водоемах используйте эхолот для поиска бровок и ям.
Рыбалка в Волгоградской области в мае–июне 2026 года обещает быть особенно интересной благодаря раннему прогреву воды и хорошей активности рыбы. Независимо от того, выберете ли вы Ахтубу, Дон или Волгоградское водохранилище, шансы вернуться домой с достойным уловом здесь действительно высоки.