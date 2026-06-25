



Для многих туристов путешествие по Волгоградской области начинается и заканчивается Волгоградом. Для тех, кто не хочет тратить много времени на поездку, например в Урюпинск, всего в 50 километрах от областного центра находится город, который способен удивить даже опытных путешественников. Речь о Дубовке – старинном волжском городе с купеческими особняками XIX века, православными святынями, живописной природой и развивающимся гастрономическим туризмом.

Если вы ищете, что посмотреть в Дубовке, где погулять на выходных или куда поехать недалеко от Волгограда, этот маршрут станет отличной идеей для короткого путешествия.





Чем интересна Дубовка

Дубовка считается одним из самых атмосферных малых городов региона. Основанная в 1734 году, она быстро стала важным купеческим посадом на Волге. Через город проходили торговые пути, развивались ремесла, мукомольное и маслобойное производство.





Главная особенность города сегодня – сохранившаяся дореволюционная архитектура. Здесь до сих пор можно увидеть старинные купеческие дома, прогуляться по историческим улицам и почувствовать атмосферу провинциального Поволжья XIX века.

Что посмотреть в Дубовке

Купеческие особняки и исторический центр

Одно из самых популярных направлений — прогулка по историческому центру. Особое внимание туристов привлекает улица Московская, сохранившая свое название еще с дореволюционных времен.

Во время экскурсии можно увидеть:





дом купца Жемарина;

особняки Репникова;



