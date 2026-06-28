Волгоградская область вошла в топ «винных регионов»





В России активно развивается туризм в винодельческих регионах. Как сообщили специалисты сервиса «Авито Путешествия», количество бронирований домов и коттеджей в таких регионах выросло за год на 7%. Волгоградская область вошла в рейтинг регионов данного направления.

В среднем поездка по винным регионам длится этим летом порядка пяти дней. На осмотр Волгоградской и Ростовской областей туристы выделяют три дня.

Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в винных регионах составляет 4100 рублей, загородного дома – 9200 рублей. При этом Волгоградский регион стал признан аналитиками одним из самых бюджетных. Снять квартиру в волгоградской области можно за 3400 рублей в сутки. Эксперты также отмечают, что в нынешнем году в регионе замечен резкий рост спроса на аренду загородных домов.

– Винные регионы – важные туристические направления, и поездки на винодельни могут стать отличным дополнением привычным пляжным и экскурсионным маршрутам. Данные по бронированиям показывают, что россияне тщательно планируют отдых в этих регионах: за несколько месяцев до поездки выбирают жильё и остаются почти на неделю, чтобы не спеша изучить всё самое интересное. А рост спроса на загородные дома свидетельствует о том, что путешественники ценят спокойную атмосферу и возможность побыть семьёй или компанией на природе вдали от городов, – пояснил руководитель по развитию сервисов для арендодателей Рауль Салахов.

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