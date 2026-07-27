Для волгоградцев появился новый казачий туристический маршрут





Новый туристический автомаршрут, приуроченный к Году единства народов России, разработан Центром развития туризма и международного сотрудничества региона для жителей и гостей Волгоградской области. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, путешествие рассчитано на шесть дней и охватывает семь районов области — от Урюпинского до Иловлинского, а также города Михайловку, Урюпинск и Волгоград.

Гостей ждёт погружение в казачью культуру: этнографические комплексы, старинные храмы и памятные места воинской славы. В числе ключевых точек – Урюпинский художественно‑краеведческий музей, живописная Хопёрская тропа, памятный знак «Донским казакам – защитникам Отечества», природный парк «Усть‑Медведицкий» и Шукшинский утёс.

Дорога пройдёт вдоль пяти главных рек региона – Хопра, Бузулука, Медведицы, Иловли, Дона и завершится на берегах Волги. Маршрут соединяет Урюпинский, Алексеевский, Новоаннинский, Кумылженский, Серафимовичский, Клетский и Иловлинский районы.

Сейчас в Волгоградской области для гостей доступны уже 334 маршрута разной тематики и протяжённости.

Фото: администрация Волгоградской области