



Волго-Донской судоходный канал — одна из главных инженерных достопримечательностей России и символ Волгоградской области. Он соединил две крупнейшие реки европейской части страны — Волгу и Дон, открыв путь судам сразу к пяти морям. Сегодня сюда приезжают не только любители истории и речного флота, но и туристы, желающие увидеть знаменитые шлюзы, монументальные памятники советской эпохи и прохождение огромных теплоходов через гидротехнические сооружения.

Рассказываем, где находится Волго-Донской канал, чем он знаменит, что посмотреть во время поездки и почему это место обязательно стоит включить в маршрут путешествия по Волгоградской области.

Чем знаменит Волго-Донской канал





Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина был открыт летом 1952 года. Он стал одним из крупнейших гидротехнических проектов XX века и связал бассейны Волги и Дона, обеспечив выход речных судов к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям.

Появление канала стало важным событием для развития судоходства, торговли, сельского хозяйства и промышленности юга России. Ради строительства были переселены жители сотен населенных пунктов, а значительные территории оказались затоплены после создания водохранилищ.

Сегодня ВДСК остается одной из важнейших водных транспортных артерий страны. В период навигации по нему проходят тысячи пассажирских и грузовых судов.

Характеристики Волго-Донского судоходного канала

Общая длина ВДСК составляет 101 километр, при этом почти половина маршрута проходит по Береславскому, Варваровскому и Карповскому водохранилищам.

Глубина судового хода достигает 3,5 метра, что позволяет принимать крупные речные суда.

Одной из главных особенностей сооружения считается система из 13 шлюзов, разделенных на две лестницы:

• Волжскую — из девяти шлюзов с перепадом высот 88 метров;

• Донскую — из четырех шлюзов с перепадом 44 метра.

Помимо шлюзов, на канале построены плотины, насосные станции, мосты, пристани и водосбросные сооружения.

Первый шлюз — визитная карточка Волгограда





Самое узнаваемое место Волго-Донского канала находится в Красноармейском районе Волгограда.

Именно здесь расположен первый шлюз, над которым возвышается величественная Триумфальная арка высотой около 40 метров. Монументальное сооружение, выполненное в духе древнеримской архитектуры, стало одним из символов города.

Арку хорошо видно с Красноармейского моста и Севастопольской набережной. Особенно эффектно она выглядит в моменты прохождения теплоходов и сухогрузов через шлюз.

Главные достопримечательности Волго-Донского канала

Сарептский маяк





Всего в километре от первого шлюза находится один из самых необычных памятников Волгограда — Сарептский маяк.

Он был построен в 1953 году в память о моряках Волжской военной флотилии, участвовавших в Сталинградской битве. Архитектура маяка считается ярким примером сталинского ампира, а декоративные чугунные ростры делают сооружение легко узнаваемым.

Самый высокий памятник Ленину в России





На противоположном берегу канала, рядом с Севастопольской набережной, установлен еще один известный объект.

27-метровая фигура Владимира Ленина возвышается на почти 30-метровом постаменте. Общая высота монумента превышает пятьдесят метров, благодаря чему он считается самым высоким памятником Ленину в России.

Шлюз №13 и монумент «Соединение фронтов»





На южной части Волго-Донского канала в Калачёвском районе расположен тринадцатый шлюз, также украшенный триумфальной аркой.

Неподалеку установлен 16-метровый монумент «Соединение фронтов» работы скульптора Евгения Вучетича. Памятник посвящен историческому событию ноября 1942 года, когда произошло соединение войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов, завершившее окружение немецкой группировки под Сталинградом.

Каждый шлюз ВДСК представляет собой сложный инженерный комплекс. Во время прохождения судов уровень воды изменяется на несколько метров, позволяя теплоходам постепенно преодолеть перепад высот между Волгой и Доном.

Наиболее эффектно выглядит работа первого шлюза, однако интерес вызывают все 13 гидротехнических сооружений. Если первый и последний украшены триумфальными арками, остальные оформлены массивными пилонами с советской символикой и морским декором.

Экскурсии по Волго-Донскому каналу





Один из лучших способов познакомиться с каналом — отправиться на речную экскурсию.

В период навигации туристические компании организуют прогулки на теплоходах продолжительностью от двух часов до целого дня. В зависимости от программы путешественники проходят через несколько шлюзов, знакомятся с историей строительства канала и посещают основные памятники.

История строительства Волго-Донского судоходного канала





Идея соединить Волгу и Дон возникла еще в XVI веке. Первую попытку предприняли по приказу турецкого султана Селима II, позднее проектом интересовался Петр I, однако реализовать замысел тогда не удалось.

К строительству вернулись уже в советское время. После Великой Отечественной войны проект был окончательно утвержден, а работы стартовали в 1948 году.

Стройка стала одной из самых масштабных в стране. За четыре с половиной года было извлечено около 150 миллионов кубометров грунта, уложено свыше трех миллионов кубометров бетона и задействованы тысячи единиц техники. Именно здесь впервые в мировой практике широко использовали шагающие экскаваторы с огромной стрелой.

31 мая 1952 года воды Волги и Дона встретились между первым и вторым шлюзами, а уже 27 июля состоялось официальное открытие канала. 27 июля по каналу прошёл первый теплоход «Иосиф Сталин», открывший навигацию.

Фото: архив V102.RU; администрация Волгоградской области