



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 2 июля уволил с поста руководителя комитета ЖКХ региона Дмитрия Баранова. Как уже сообщало ИА «Высота 102», поводом для снятия с должности послужила «неуспеваемость» чиновника по ряду принципиальных вопросов. И прежде всего – по вопросу безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом, а также о том, почему врио главы облкомЖКХ назначен Александр Мелкумов, какими компетенциями обладает последний, высказался известный российский политолог Андрей Серенко.

– Как говорят, главные претензии губернатора к Баранову - отсутствие инициативы в работе и неправильное отношение к вопросам обеспечения безопасности отрасли ЖКХ в наши непростые с точки зрения безопасности времена. Новым руководителем регионального комитета ЖКХ назначен Александр Мелкумов, ранее занимавший должность зампредседателя областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Беглый взгляд на эту кадровую рокировку показывает, что, главное слово в ней - безопасность. Руководить региональной сферой ЖКХ будет управленец, уже глубоко погруженный в проблематику сферы безопасности, понимающий ее значение сегодня.

Кроме того, Александр Мелкумов имеет практический опыт работы управления жилищно-коммунальной отраслью: ранее он руководил МП «Водоканал» Старополтавского района области, а затем и самим районом.

Этим назначением, продолжает политолог, Бочаров лишний раз подтверждает свой кадровый принцип организации госуправления в области – делать ставку на местных специалистов, практически знающих конкретные отрасли, имеющих успешный опыт командной работы как в этих отраслях, так и на муниципальной службе.

По мнению Серенко, в профессиональном и политическом плане у 43-летнего Александра Мелкумова, воспитывающего, к слову, пятерых детей, все только начинается.

– Любопытно и то, что Александр Мелкумов член партии «Единая Россия». Более того, он входит в президиум регионального политсовета ЕР, сформированного после того, как областную организацию единороссов возглавил губернатор Андрей Бочаров. Назначение Мелкумова на высокий пост в областной администрации – это не только демонстрация работы нового «бочаровского» партийного кадрового лифта в регионе, но и взятие на себя «Единой Россией» своей части ответственности за деятельность нового главы областного комитета ЖКХ. Со своей же частью контроля над его работой.

И эта замена в руководстве областного ЖКХ, полагает эксперт, может быть не последней:

– Губернатор показал, что продолжает формировать и шлифовать кадровый резерв в регионе, используя для этого как встряску и мобилизацию волгоградского административного и политического класса в связи с предвыборной кампанией в Госдуму, так и кадровый потенциал системы муниципального управления, профессиональных сообществ, партии «Единая Россия».

Кстати, о ЕР. Очевидно, имеет смысл сегодня повнимательнее изучить список членов президиума регионального отделения «Единой России». Возможно, оттуда скоро появятся новые руководители и некоторых других подразделений областной и городской администраций.

Андрей Бочаров, похоже, взял курс на укрепление системы регионального управления партийным резервом. Для волгоградской ЕР это открывает новые политические возможности, но одновременно и нагружает партию власти дополнительной ответственностью. И это хорошо.