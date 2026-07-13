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Политика

На место экс-депутата Волгоградской облдумы претендуют пятеро

Политика 13.07.2026 10:41
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13.07.2026 10:41


Пятеро волгоградцев планируют  побороться за вакантное место в областной думе, которое освободилось после лишения статуса депутата Станислава Короткова. Среди них – самовыдвиженец, а также четыре  человека, выдвинутые волгоградскими партийными объединениями в рамках кампании по дополнительным выборам  депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18.

Сегодня, 13 июля, на заседании ИКВО рассмотрят вопросы заверения списков кандидатов в депутаты от партий. Так, КПРФ видит в Волгоградской областной думе Вячеслава Шаповалова, который, кстати, является членом облиизбиркома с правом решающего голоса. В связи с этим в повестку дня внесен вопрос о приостановлении его полномочий в ИКВО. ЛДПР выдвинула в качестве кандидата в депутаты областной думы Алексея Кононенко, а «Справедливая Россия» - Виталия Кравцова. 

Ранее сообщалось, что Алексей Волоцков, депутат Госдумы, не сохранит место в нижней палате российского парламента. Его ждет своеобразное понижение статуса - он  будет баллотироваться в депутаты регпарламента от «Единой России». Также на мандат собирается претендовать самовыдвиженец Владимир Немировский, работающий дворником.  

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