На место экс-депутата Волгоградской облдумы претендуют пятеро

Пятеро волгоградцев планируют побороться за вакантное место в областной думе, которое освободилось после лишения статуса депутата Станислава Короткова. Среди них – самовыдвиженец, а также четыре человека, выдвинутые волгоградскими партийными объединениями в рамках кампании по дополнительным выборам депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18.

Сегодня, 13 июля, на заседании ИКВО рассмотрят вопросы заверения списков кандидатов в депутаты от партий. Так, КПРФ видит в Волгоградской областной думе Вячеслава Шаповалова, который, кстати, является членом облиизбиркома с правом решающего голоса. В связи с этим в повестку дня внесен вопрос о приостановлении его полномочий в ИКВО. ЛДПР выдвинула в качестве кандидата в депутаты областной думы Алексея Кононенко, а «Справедливая Россия» - Виталия Кравцова.



Ранее сообщалось, что Алексей Волоцков, депутат Госдумы, не сохранит место в нижней палате российского парламента. Его ждет своеобразное понижение статуса - он будет баллотироваться в депутаты регпарламента от «Единой России». Также на мандат собирается претендовать самовыдвиженец Владимир Немировский, работающий дворником.



