



Волгоградская облдума и заксобрание Ямало-Нненецкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве в рамках всероссийского форума «Диалог парламентариев».

Подписание соглашения состоялось в Салехарде. Документ закрепил намерение сторон развивать межпарламентские связи на принципах равенства, партнерства и взаимного уважения.

Так, соглашение предусматривает обмен опытом в области правового обеспечения ключевых направлений социально-экономического развития. Кроме того, документ направлен на мониторинг федерального и регионального законодательства и развитие парламентского контроля.

Парламентарии договорились о создании рабочей группы для разработки законодательных инициатив, которые будут направлены в Госдуму РФ.

Фото: Волгоградская областная дума