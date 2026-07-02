



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение освободить от занимаемой должности председателя регионального комитета ЖКХ Дмитрия Баранова. Информацию об этом подтвердили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладмина.

По данным известного своими инсайдами портала volganet.net, председатель лишился кресла после прошедшего в минувшей вторник совещания по ЖКХ. К Дмитрию Баранову возникли вопросы по обеспечению безопасности в жилищно-коммунальной сфере и своевременности принимаемых чиновником решений. По итогу мероприятия глава региона уволил руководителя.

Согласно информации собственных источников редакции, губернатор Андрей Бочаров озвучит информацию о кадровых перестановках уже в ближайшее время.

Отметим, это не первый случай, когда губернатор Андрей Бочаров снимает руководителей с должности за неспособность выполнить поставленные задачи. Глава региона лично контролирует ситуацию и при необходимости принимает жёсткие оргвыводы. Так, в 2025 году после осмотра недостроенных объектов Андрей Бочаров отстранил от должности главу ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Андрея Козьменко. Чиновник сорвал строительство и реконструкцию медицинских учреждений в Советском районе Волгограда.

Фото: Волгоградская областная дума