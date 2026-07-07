Депутат Госдумы Волоцков идет на понижение в Волгограде

Алексей Волоцков может поменять кресло депутата Госдумы на более скромную позицию – в Волгоградской областной думе. Как сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области, «Единая Россия» выдвинула Волоцкова кандидатом в депутаты регионального парламента по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. Это место, напомним, занимал Станислав Коротков, который по решению суда был лишен этого статуса в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Впоследствии суд также лишил Короткова имущества, полученного незаконным путем, на общую сумму в 164,8 миллиона рублей.

О том, что Алексею Волоцкову не видать места в Госдуме нового созыва, стало понятно, когда «Единая Россия» утвердила на своем съезде список кандидатов в нижнюю палату российского парламента от Волгоградской области. Напомним, в территориальную группу партийного списка возглавил губернатор Андрей Бочаров. Вместе с ним в группу вошли председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, глава Волгограда Владимир Марченко, председатель общественной палаты Евгений Князев, вице-спикер облдумы Зина Мержоева, депутат облдумы Игорь Воробьев и руководитель ЦУР Олег Егорушин.

По одномандатным округам выдвинуты Николай Николаев (Волгоградский округ № 85), Андрей Гимбатов (Михайловский округ № 86) и Виталий Лихачёв (Волжский округ № 87).

Алексей Волоцков участия в предварительном голосовании для определения кандидатов в депутаты Госдумы не принимал. Зато бился за голоса в праймериз в качестве претендента на депутатскую должность в областной думе.





Напомним, что в Госдуме Алексей Волоцков оказался в 2021 году. До этого он был депутатом Волгоградской облдумы, где возглавлял комитет по образованию, науке, делам молодежи, спорту и туризму. В регпарламент он прошел, победив своего соперника – популярного ранее в Волгограде коммуниста Михаила Таранцова.

Во время работы в Госдуме Волоцков с другими коллегами едва не застрял в протестующей Венесуэле, куда приезжал в качестве международного наблюдателя за итогами выборов, с которыми не согласилась часть населения государства. Тогда он сообщал о стычках и стрельбе прямо под окнами отеля, где жил.

В 2024 году Алексей Анатольевич выделился тем, что потребовал полностью запретить электросамокаты до принятия соответствующих законов на федеральном уровне. Часть электората его не поддержала. Периодически Волоцков посещал и районы, относящиеся к его округу, где щедро раздавал обещания, но не всегда их выполнял. Так, например, жители Котово вот уже несколько лет ждут от него обещанного строительства новой баскетбольной площадки. Котовчане даже спрашивали депутата, когда же ждать новую площадку, на что тот признался, что «дешево и быстро» ее построить не получилось. На том эта история и закончилась.