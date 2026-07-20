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Политика

Действующий депутат из Волгограда подал документы на участие в выборах

Политика 20.07.2026 07:22
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20.07.2026 07:22


Волгоградский депутат Андрей Гимбатов рассчитывает продлить «прописку» в Госдуме. Выдвинутый на выборы партией «Единая Россия», он уже подал документы в региональный избирком.

Действующий депутат Госдумы проходит по Михайловскому одномандатному округу. Накануне выборов ему предстоит добиться расположения жителей Алексеевского, Чернышковского, Калачевского, Клетского, Котельниковского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Серафимовичского, Суровикинского, Светлоярского, Урюпинского районов, а также Волгограда (Кировского, Красноармейского, Советского районов), Урюпинска и Михайловки. Отсюда практически все созывы с 1993 года баллотировался Владимир Плотников. Однако в 2026 году парламентарий неожиданно сменил политпрописку, молниеносно войдя в число лидеров праймериз «ЕР» у малознакомых избирателей в Брянской области.

Напомним, что, кроме Андрея Гимбатова, на мандат в Государственной думе от «Единой России» претендуют экс-глава Волгограда, а ныне депутат Виталий Лихачев и спецпредставитель губернатора по ТЭК Николай Николаев.

А вот парламентарий Алексей Волоцков пойдет на понижение. «Единая Россия» выдвинула его кандидатом в депутаты регионального парламента по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. Это место, напомним, занимал Станислав Коротков, который по решению суда был лишен этого статуса в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Фото Павла Мирошкина 

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