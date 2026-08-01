



Атаки на крупные логистические центры Wildberries, которые сама основатель компании Татьяна Ким назвала актом международного терроризма, обсуждают сегодня буквально на всех уровнях - и на высшем, государственном, и на бытовом, в самих пунктах выдачи заказов. Понимая целенаправленность наносимых ударов, далеко не все горожане проводят параллели с событиями 80-летней давности. Однако, по мнению члена Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области, лектора российского общества «Знание» Павла Чебаненко, сегодня мы наблюдаем не просто похожий, а срисованный вплоть до деталей политический сценарий.

– Все действительно идет по сценарию. По сценарию, который был в истории. Я всегда говорю: « Читайте историю, она повторяется по спирали, видоизменяясь в плане технических моментов», – убежден Павел Чебаненко. – Когда начались более страшные события – Курск, потом бомбардировки Белгорода, мы предполагали в своем круге, что будут удары, которые должны форсировать внутреннюю панику. Это, извините, неписаный закон противоборства двух систем.





По мнению ветерана органов госбезопасности, все нынешние удары по гражданским объектам нужны боевикам ВСУ лишь для создания паники.

– Все увязывается в теорию, которая излагается в том числе в документах, которые мало кто читает, особенно в XXI веке, когда подумали, что все это ушло куда-то. Но это теория противоборства с Россией. Еще Отто фон Бисмарк сказал, великий человек, который по сути создал Германию, что победить Россию на поле боя нельзя. Ее можно только подорвать изнутри. При этом он говорил: «Оторвав от России Украину». Об этом говорил Аллен Даллес, основатель ЦРУ. У него есть глубочайшие работы, как развалить Советский Союз. Но, поверьте, Советский Союз для них имел знак равенства с Россией. Цель – подорвать изнутри, разложить. А как разложить? Создать панику, недовольства, появление просящих и возмущающихся людей перед руководством страны: Сколько можно? До каких пор? Людям надо дать понять, что это не события, которые текут в силу развития чего-то. Это плановые действия, изложенные в каких-то документах. И они когда-то всплывут, – настаивает волгоградец.

Подробнее об истории и ее современной «кальке» - в видеоинтервью на сайте ИА «Высота 102».

Фото Алексея Костякова и сгенерировано с помощью ИИ