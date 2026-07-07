



Заседание президиума регионального политсовета «ЕР» провел губернатор Волгоградской области и секретарь реготделения партии Андрей Бочаров. Он выступил со словами благодарности к Президенту, «Единой России», а также к партийцам и жителям региона за оказанное доверие.

- Съезд партии «Единая Россия» поддержал жителей Волгоградской области, сделавших свой выбор по кандидатам в депутаты Государственной Думы Российской Федерации в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие порядка 200 тысяч человек, — отметил Андрей Бочаров. — При этом съезд доверил мне вести на выборы команду Волгоградской области, поддержанную жителями региона.

Глава региона заявил также, что, несмотря на трудности современного периода развития, которые будут обязательно преодолены, Волгоградская область продолжит активную поддержку военнослужащих и программ развития муниципалитетов.

Также он призвал депутатов Волгоградской облдумы и городской думы поддержать новый законопроект о правовом статусе мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества - участников СВО, который возводится у подножия Мамаева кургана.

Фото администрации Волгоградской области







