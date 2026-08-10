



В сентябре жители Волгоградской области определят региональный состав Государственной думы нового созыва и примут участие в дополнительных выборах депутата Волгоградской областной думы по Кировскому округу №18, а также в выборах в 33 органа местного самоуправления. Для удобства волгоградцев голосование организовано в течение трёх дней – с пятницы по воскресенье (с 18 по 20 сентября), чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящее время.

Проголосовать жители региона могут на своём участке по месту регистрации. Если же в дни выборов вы будете в другом районе или городе, можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать на любом удобном участке.

Для пожилых людей, маломобильных граждан и тех, кто по состоянию здоровья не может посетить участок, предусмотрено голосование на дому – достаточно оставить заявку в своей участковой комиссии.

Что нужно знать, чтобы проголосовать не по прописке?

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать до 14 сентября:

в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ;

онлайн – через портал «Госуслуги» (заявки принимаются до 24:00 14 сентября);

с 9 по 14 сентября – также в любой участковой комиссии.

Ранний старт приёма заявлений (с 3 августа) и несколько способов их подачи организованы для того, чтобы у каждого была возможность решить все вопросы заранее, без спешки и очередей.

Где узнать подробности?

Вся актуальная информация о выборах, адресах участков и режиме работы пунктов приёма заявлений собрана на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области. А если остались вопросы – работает бесплатный федеральный телефонный справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20. Звонок бесплатный, консультацию можно получить в любой день.

Трёхдневный формат, «Мобильный избиратель» и возможность голосования на дому созданы для того, чтобы участие в выборах стало доступным для каждого жителя Волгограда и области – независимо от занятости, мобильности и места нахождения в дни голосования.

Напомним, что сегодня, 10 августа, губернатор региона Андрей Бочаров посвятил предстоящим выборам совещание. Глава Волгоградской области акцентировал внимание на необходимости обеспечения готовности избирательных участков и избирательных комиссий к проведению выборов и взаимодействия с правоохранителями проработки дополнительных мер безопасности участников избирательного процесса