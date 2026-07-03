



В Волгограде сегодня, 3 июля, состоялось областное совещание судей, в котором приняли участие первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ Владимир Давыдов, губернатор Андрей Бочаров, руководители правоохранительных и силовых ведомств.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в ходе совещания Андрей Бочаров от имени жителей региона поздравил председателя Волгоградского облсуда Алексея Глухова с продлением полномочий и присвоением ему почетного звания.

– Поддержка вашей кандидатуры Председателем Верховного Суда России Игорем Викторовичем Красновым и решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о наделении вас на очередной шестилетний срок полномочиями председателя Волгоградского областного суда и о присвоении вам почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» подтверждают высокие результаты вашей профессиональной деятельности, деятельности Волгоградского областного суда под вашим руководством и определяют высокий уровень доверия по решению задач, стоящих перед судебной системой, в наш исторический период, – цитата из выступления волгоградского губернатора.





Отдельно глава региона подчеркнул, что Волгоградский областной суд выполняет работу на высоком профессиональном уровне. Андрей Бочаров поблагодарил судейское сообщество за вклад в социально-экономическое развитие региона, реализацию проектов по сохранению бесценного исторического наследия нашей страны, сбережение исторической памяти и правды.

Фото: пресс-служба Верховного суда РФ, администрация Волгоградской области