



В администрации Волгоградской области сообщили о кадровых перестановках в руководстве комитетов. Кресло председателя облкомЖКХ занял в статусе врио Александр Мелкумов. До этого с декабря 2025 года он работал заместителем председателя комитета облкомбезопасности населения.

Александр Мелкумов имеет разносторонний опыт работы в сфере ЖКХ, государственной и муниципальной службы. До назначения на пост заместителя руководителя облкомбезопасности он в течение семи лет являлся главой Старополтавского района, подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Кроме того, чиновник имеет опыт работы в сфере ЖКХ и в предыдущие периоды руководил районным водоканалом. В ближайшее время утвердить руководителя в новой должности должны депутаты Волгоградской областной думы.

Напомним, утром 2 июля стало известно об увольнении главы комитета по ЖКХ региона Баранова. По информации ИА «Высота 102», такое решение было принято губернатором региона Андреем Бочаровым после совещания во вторник. В ходе мероприятия стало известно о недоработках руководителя профильного комитета.

Фото: Волгоградская областная дума