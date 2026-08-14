



Владимир Немировский, который хотел стать депутатом Волгоградской облдумы, обратился с жалобой в облизбирком в связи с решением Кировской ТИК об утрате статуса его как кандидата. На заседании ИКВО жалобу на постановление районной территориальной избирательной комиссии рассмотрели, но признали действия ТИК законными.

Владимир Немировский, дворник, работающий у индивидуального предпринимателя, намеревался занять вакантное место в Волгоградской облдуме, приняв участие в дополнительных выборах по Кировскому одномандатному избирательному округ №18. Однако, как ранее сообщали в облизбиркоме, он должен был до 18:00 мск 5 августа представить документы для регистрации, включая подписные листы с подписями избирателей, но не сделал этого. В связи с этим ему было отказано в регистрации.

Тем не менее решение Кировского ТИК Немировский посчитал несправедливым и обжаловал его в ИКВО, но безуспешно.

Напомним, в Волгоградскую областную изначально собирались шестеро. Однако сначала Анатолий Ключевский от партии пенсионеров добровольно снялся с предвыборной дистанции. Затем потерпел фиаско Владимир Немировский. Официальный статус кандидата в депутаты Волгоградской облдумы получили в итоге четверо - Алексей Волоцков от «Единой России», Алексей Кононенко от ЛДПР, Виталий Кравцов от «Справедливой России» и Вячеслав Шаповалов от КПРФ.

Как ранее сообщалось, место депутата областной думы стало вакантным после скандального ухода Станислава Короткова, которого уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Впоследствии по решению Кировского суда в пользу государства были изъяты активы Короткова на сумму более 164 миллионов рублей.



