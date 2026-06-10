Светлана Гамидова избрана главой Палласовского района

Сегодня, 10 июня, Палласовский район Волгоградской области обрел нового руководителя. Главой района избрана Светлана Гамидова, которая с 2013 года работала в должности первого заместителя и отвечала за финансы и экономику, предпринимательскую деятельность и муниципальное имущество.

Как сообщили в облкомтерполитики, депутаты Палласовской райдумы проголосовали за кандидатуру Гамидовой единогласно.

Светлана Гамидова – уроженка Палласовского района. Имеет два высших образования. На муниципальной службе она работает более 20 лет. С 2009 по 2013 годы возглавляла Контрольно-счетную палату Палласовского муниципального района.

Напомним, что прежний глава района Вячеслав Толмачев в декабре 2025 года сложил полномочия в связи с назначением на должность заместителя председателя — начальника управления внутренней политики администрации Волгоградской области.





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