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Политика

Бочаров принимает участие в XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве

Политика 28.06.2026 17:10
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28.06.2026 17:10


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возглавил представительную делегацию региона на XXIII съезде партии в Москве с участием Владимира Путина. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе администрации региона. 

– Масштабная программа развития Волгоградской области, муниципальных образований, города героя Волгограда дает нам возможность, в том числе, привлекать на территорию Волгоградской области серьезные объемы финансовых ресурсов. Люди видят: город развивается, реализуются проекты, появляются высокооплачиваемые рабочие места. Задача партии большая, но сегодня нам надо поддержать наших кандидатов. Мечты сбываются, если работать. Актив партии, актив жителей Волгоградской области – они поддерживают нас. Задачи понятные, они все будут сформулированы, команда Волгоградской области будет работать на выполнение тех задач, которые поставили перед нами жители Волгоградской области, Президент – в этом сомнения никакого нет, – сообщил Андрей Бочаров. 

Помимо Андрея Бочарова, являющегося секретарем реготделения «Единой России», в состав делегации вошли сенаторы РФ от региона, представители органов исполнительной власти, регионального Совета сторонников партии, депутаты Государственной Думы, представители регионального парламента и Волгоградской городской Думы, члены Генерального Совета партии, а также избранные в итоге открытого голосования.

Напомним, итоги предварительного партийного голосования для определения участников выборов депутатов Государственной Думы РФ были подведены на 42-й конференции. 

Фото: администрация Волгоградской области

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