41 млн потратят на визит в Волгоград Чеботиной, «Пиццы» и Mia Boyka





В Волгограде муниципальное учреждение «Центр развития креативных индустрий «Волга» потратит более 41 миллиона рублей на организацию концерта, который пройдет в рамках фестиваля «ТриЧетыре». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий аукцион уже завершился на сайте госзаказов.

Согласно проекту договора, опубликованному в открытом доступе, концерт состоится 12 сентября на нижней террасе Набережной Волгограда – на главной сцене фестиваля. Длительность выступления артистов составит три часа на всех. К слову информации о том, кто именно будет выступать перед гостями и участниками феста, в документах нет. Эти данные озвучили 14 августа в мэрии.

– В вечерней программе пятого молодежного фестиваля #ТриЧетыре выступят знаменитые исполнители: автор песен и певица Люся Чеботина, певица и телеведущая Mia Boyka. Еще одним звездным гостем станет группа «Дабро», известная хитами «Юность», «На часах ноль-ноль» и др. Четвертый участник концертной программы - группа «Пицца, – сообщили в администрации.

В проекте договора перечислено, на что именно будут потрачены немалые средства. Так, например, перечисленным артистам и их сопровождению будет оплачен перелет, проживание в гостинице 5 звезд на протяжении двух суток, питание, мини-бары, напитки премиум-класса на все время пребывания, авто представительского класса, суточные на питание, питание на саунд-чеке, питание-кейтеринг на площадке и даже алкоголь. Свои рейдеры артисты предоставят организаторам концерта.

В администрации Волгограда подчеркивают, что 41,5 миллиона рублей будет направлено на визит артистов и их выступления из внебюджетных источников. Каких именно, не уточняется.