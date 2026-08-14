Андрей Бочаров проверил ФОК, ДК и молодёжный центр в Палласовке

14 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил ход реализации флагманских проектов развития социальной инфраструктуры Палласовки. Глава региона лично посетил обновлённые за последние годы учреждения.





Первым пунктом в маршруте руководителя стал молодёжный центр «Спектр». Здесь губернатора встретили воспитанники. Ребята поделились своими личными впечатлениями от преобразившегося здания. Начатый в прошлом году ремонт только-только подошёл к завершению.

- Комфортные условия созданы для творческих студий, волонтёрских объединений, спортивных секций. Здесь же функционирует кинотеатр на 180 мест, модернизированный при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Важно, что в порядок привели не только сам центр, но и благоустраивают территорию вокруг него, - подчеркнули в пресс-службе губернатора.





Для молодёжи в райцентре завершается строительство и нового физкультурно-оздоровительного центра. Он расположился вблизи парка «Торгун». Обновляется районный стадион.

Новую жизнь обрёл и местный Дом культуры. Здание преобразилось как внешне, так и содержательно. Помимо капитального ремонта зрительного зала, сцены, классов, холлов и фойе, сюда было закуплено современное оборудование. Сейчас учреждение культуры посещают порядка 500 воспитанников.





Глава региона обратил внимание, что сегодня он приехал не только проверить соответствие выделенных из бюджета ресурсов реально проделанной работе, но и сформировать план дальнейшей модернизации района.

– Одна из задач, которая перед нами стоит, – в ходе таких рабочих поездок посмотреть на качество выполняемых работ, на сохранение объектов, на которые были направлены значительные ресурсы, посмотреть, как они используются, и сформировать новую программу развития муниципальных образований Волгоградской области, – подытожил губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области