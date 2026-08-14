



В Красноармейском районе Волгограда прокуратура заставила УК вернуть к жизни подъёмники в девятиэтажном доме №65 на ул. Сологубова. Местные жители вынуждены были неделями пешком взбираться по пролётам вместе с сумками и колясками на перевс из-за нерасторопности УК «Планета».

Надзорное ведомство после жалоб собственников провело проверку и возбудило административное дело о грубом нарушении лицензионных требований. Впоследствии организация была оштрафована на 150 тыс. рублей.

Отметим, лишь после серьёзных санкций коммунальщики заключили договора на обслуживание подъёмников и провели их ремонт.

Фото из архива ИА «Высота 102»