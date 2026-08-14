«Ротор» ведет в счете после первого тайма с «Уралом»

На стадионе «Волгоград Арена» проходит матч 6 тура чемпионата России среди команд Первой лиги. В принципиальном противостоянии сошлись «Ротор» и «Урал».

Как сообщает корр. ИА «Высота 102», матч проходит в равной борьбе, но в позиционной атаке. Артëм Симонян из-за пределов штрафной точнейшим ударом поражает дальний угол ворот. На 9-й минуте Ротор открыл счёт - 1:0.

После пропущенного гола гости активизировались и прижали хозяев к воротам. В этом немало поспособствовал арбитр встречи. Все эпизоды трактовались в пользу «шмелей», очевидные нарушения чëрно-оранжевых не замечались. Ротор в первом тайме выстоял и ведëт 1:0.

Фото Геннадия Гуляева