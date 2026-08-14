



Жительница Волжского Альфия Ульяненко стала обладательницей титула «Королева Великая Русь 2026 Южного федерального округа» на 11-м Всероссийском проекте «Мини Мисс/Мисс и Миссис Великая Русь-2026». Финал конкурса прошёл 1 августа в концертном зале «Эпицентр» в Санкт-Петербурге.

Мероприятие, проходившее с 27 июля по 2 августа, собрало 41 участницу из разных регионов страны. Почётным гостем финала стал заслуженный артист России Игорь Корнелюк.

Волгоградскую область на конкурсе представляла Альфия Ульяненко. На пути к финалу она прошла несколько этапов подготовки, продемонстрировав харизму, творческие способности и личные качества.

По итогам конкурсных испытаний жюри присудило волжанке титул «Королева Великая Русь 2026 Южного федерального округа». Организаторы и участники отметили, что победа стала признанием не только личных достижений Альфии, но и всего Южного федерального округа как региона, где живут яркие и целеустремлённые девушки.