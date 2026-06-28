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Общество

Список кандидатов на место в Госдуму огласили от Волгоградской области

Общество 28.06.2026 18:54
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28.06.2026 18:54


Сегодня, 28 июня, огласили список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента от Волгоградской области на Съезде партии. Как сообщается на сайте реготделения, возглавил территориальную группу секретарь регионального отделения партии Андрей Бочаров. 

Напомним, итоги предварительного партийного голосования для определения участников выборов депутатов Государственной Думы РФ были подведены на 42-й конференции. 

Также в нее вошли председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава города Волгограда Владимир Марченко, председатель общественной палаты, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев, зампредседателя Волгоградской облдумы, председатель комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева, директор филиала Центра «ВОИН» в Волгоградской области, депутат Волгоградской облдумы 7-го созыва Игорь Воробьев, руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты ГД Федерального Собрания РФ по одномандатным округам вошли:

Волгоградский одномандатный избирательный округ № 85 – Николай Николаев;

Михайловский одномандатный избирательный округ № 86 – Андрей Гимбатов;

Волжский одномандатный избирательный округ № 87 – Виталий Лихачев.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» с участием Владимира Путина и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

На нём планируется утвердить списки кандидатов на выборы депутатов. Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение Манифеста — стратегического документа, ориентированного на отдалённую перспективу, предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.

Фото: «Единая Россия»

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