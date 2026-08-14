Волгоградке дали возможность стать мамой после удаления миомы

Врачи в Волгограде провели сложную операцию на женских органах у молодой женщины по удалению миомы больших размеров, сохранив ей возможность стать мамой.

Как сообщили в облздраве, пациентка поступила с жалобами на тянущие ощущения в нижних отделах живота и пояснице. Обследование показало наличие множественной миомы. При таких поражениях сохранить репродуктивные органы очень сложно.

Однако специалисты гинекологического отделения Волгоградской областной клинической больницы №1 выбрали такую тактику лечения, которая сохранила пациентке возможность иметь детей.

– Была проведена успешная консервативная миомэктомия. Особенность этой операции в том, что хирурги удаляют только миоматозные узлы (доброкачественные образования в стенке органов), а сам орган сохраняют полностью, – рассказали в облздраве.

Пациентка на шестые сутки после операции выписали под амбулаторное наблюдение врача-гинеколога.

Фото из архива V102.RU