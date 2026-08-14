Арбитражный суд Волгоградской области признал законным привлечение УК «Волжский край» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили в региональной Госжилинспекции, в зимнее время придомовая территория около дома №22 по ул. Поддубного находилась в запущенном состоянии. Кроме того, подходы к подъездам не были очищены от снега и наледи. Сотрудники УК также не обрабатывали пешеходные дорожки антигололедной смесью.