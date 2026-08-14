Волгоградцев предупредили о затяжной атмосферной засухе





14 августа Гидрометцентр уточнил прогноз на окончание недели для Волгоградской области. По информации метеорологов, вплоть до начала следующих рабочих будней волгоградцев продолжит испытывать на прочность затяжная засуха. Из-за ненастья в регионе вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте для ЮФО, предупреждение по засухе будет действовать до 11:00 17 августа. Атмосферная засуха уже фиксируется в Иловле и Палласовке. Также специалисты отмечают в Палласовском районе и почвенную засуху, угрожающую яровым.

Отметим, также до 15:00 18 августа на фоне сухой и жаркой погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность. Опаснее всего обстановка может складываться в отдельных центральных и юго-восточных районах.

Фото из архива ИА «Высота 102»