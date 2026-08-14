С 1 сентября вступает в силу новый упрощенный порядок предоставления уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов. Как сообщили в УФНС России по региону, организации и индивидуальные предприниматели вправе представить в налоговый орган одно уведомление по исчисленным суммам НДФЛ и страховым взносам, подлежащим уплате на весь текущий и каждый последующий месяц в течение года.

Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ внесены поправки в ст. 58 Налогового кодекса РФ, которые упрощают ранее действующий порядок предоставления уведомлений и сокращают административную нагрузку на бизнес, у которого наблюдается стабильное начисление заработной платы работникам и одинаковые помесячные начисления страховых взносов и НДФЛ в течение года.

В УФНС по региону уточнили, что налоговые агенты и плательщики страховых взносов смогут подать разово одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам и отразить информацию не только об исчисленном налоге (взносе) по итогам последнего истекшего периода, но указать информацию о прогнозируемых значениях на год, с разбивкой по двум периодам каждого месяца: с 1-го по 22-е число и с 23-го числа по последнее число текущего и каждого предстоящего месяца в рамках налогового периода.

В случае если фактически удержанная сумма НДФЛ или исчисленная сумма страховых взносов не превысит сумму, заявленную в таком уведомлении, то предоставление последующих уведомлений в течение отчетного года не требуется. Однако если же суммы фактически исчисленных страховых взносов и НДФЛ по итогам месяца превысят суммы, ранее заявленные в разовом уведомлении, необходимо представить уточненное уведомление в сроки, установленные п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ. При уменьшении фактической суммы по сравнению с заявленной корректирующее уведомление предоставлять не требуется. Излишне зарезервированные денежные средства, которые были учтены в рамках первоначального уведомления, будут автоматически возвращены на Единый налоговый счет (ЕНС).

Новый порядок предоставления уведомлений, как отметили в налоговом органе, не влияет на сроки списания денежных средств с ЕНС. Суммы, подлежащие уплате в бюджет, будут списаны в установленном порядке.