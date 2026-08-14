В Волгоградской области еще на 20 дней – до 11 сентября – продлен запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Приказ о продлении ограничений для граждан и въезжающего в лесные массивы транспорта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Ранее ограничения вводились до 21 августа.

По данным Гидрометцентра России, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в отдельных центральных и юго-восточных районах Волгоградской области. В Иловле и Палласовке наблюдается атмосферная и почвенная засухи. Из-за этих опасных явлений в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.