Новый турмаршрут? Волгоградцы засняли следующий до Ярославля трамвай





В Волгограде жители Дзержинского района неожиданно для себя увидели на остановке общественного транспорта «Ул. Маршала Рокоссовского» следующий до ярославского автовокзала трамвай. Как сообщили очевидцы, вагон они заметили накануне, 13 августа.

Снимок с ироничным комментарием «Теперь с Рокоссовского проще до Ярославля доехать», разместил в соцсетях один из пассажиров Михаил. Как уточнил мужчина корреспондентам ИА «Высота 102», необычный трамвай он застал на остановке около 18.00.

– Сначала подумали, уж не новый ли турмаршрут у нас появился. Но пассажиров трамвай не собирал. Судя по всему, это была обкатка. Забавно, – говорит волгоградец.

В администрации Волгограда подтвердили предположение Михаила. Вагон, который он заметил на остановке, готовится выйти на линию в Красноармейском районе. К тому времени на табло будут отображаться корректные данные.

– В кадр попал новый вагон совместного производства екатеринбургского предприятия и волгоградского муниципального завода по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА», – пояснили в мэрии. – Данный вагон в настоящий момент проходит обкатку, в процессе которой был выявлен сбой в системе телематики – производитель оборудования загрузил неверную информацию. В настоящий момент неисправность устранена.