Ростовчанина настиг психоз в поезде на третьи сутки в пути





Пассажира поезда, следовавшего из Ростовской области на Север, экстренно госпитализировали с острым алкогольным психозом. Инцидент произошёл на станции в Ярославле, где мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает «Привет-Ростов».

По предварительным данным, 36-летний вахтовик употреблял спиртное около 10 дней перед отправлением. В дороге он резко прекратил пить, что спровоцировало развитие алкогольного делирия («белой горячки») на третьи сутки пути. Состояние сопровождалось слуховыми и зрительными галлюцинациями, в связи с чем проводники вызвали правоохранителей и медиков.

В Ярославле мужчину сняли с поезда и доставили в медицинское учреждение. После курса лечения его состояние стабилизировалось.

Обстоятельства происшествия уточняются.